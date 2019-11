“Equilibri precari” a Palazzo Fortunato

Presentazione, a Rionero, del libro di Antonio Grasso. Sabato 23 novembre alle ore 17

RIONERO IN VULTURE – Dopo il successo letterario d’esordio con l’esilarante “Grasso che cola”, lo scrittore e giornalista lucano Antonio Grasso ritorna in libreria con una seconda “creatura di carta”. Stavolta – però – a differenza del primo testo, con un genere diverso. Non una raccolta di battute e aforismi bensì con una plaquette di versi. Poesie dall’esilio. Il libro (Zaccara Editore, pagine 50), è intitolato “EQUILIBRI PRECARI”. L’autore affronta, con profondità lirica e da un osservatorio “privilegiato” di un paesino di provincia, problematiche annose come la piaga dello spopolamento, l’endemico isolamento infrastrutturale e l’inevitabile involuzione socio – culturale dei presidi umani di una Basilicata e di un Sud sempre più a sud. La raccolta di poesie verrà presentata sabato 23 novembre, a Rionero in Vulture. L’appuntamento è per le ore 17 nella Sala conferenze dello storico Palazzo Fortunato. A relazionare saranno la professoressa Maria Grazia Monti e il professor Antonio Pallottino, entrambi membri di redazione della rivista culturale “Valori”. Letture dell’attrice Sarah Ceccio. Introduce e coordina il direttore della rivista, Giuseppe Chieppa. Conclude l’autore.