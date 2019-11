Presentazione del sito web del Parco Culturale Lomonaco e del libro di Piera Carlomagno “Una favolosa estate di morte”

Domenica 24 novembre a partire dalle ore 17.30 presso la biblioteca comunale Rondinelli di Montalbano Jonico in corso Carlo Alberto si terrà la presentazione del sito web del neo nato Parco Letterario Francesco Lomonaco (www.parcoletterariolomonaco.it) e la presentazione del libro di Piera Carlomagno “ Una favolosa estate di morte “. Si tratta di un giallo ambientato nei calanchi di Pisticci.

“Accadono fatti terribili nella terra di mezzo tra Matera e Potenza, frontiera selvaggia che si ripiega su se stessa come le ripide gole che la solcano. E così una notte di giugno, nei calanchi vicino Pisticci, un uomo e una donna vengono assassinati brutalmente.”

Piera Carlomagno è una giornalista del quotidiano Il Mattino di Napoli ed è presidente dell’associazione “Porto delle nebbie” che organizza ilm SalerNoir Festival. Porteranno il saluto del comune il sindaco Piero Marrese e l’assessore alla cultura Ines Nesi, seguiranno gli intervento di Maria Lovito e Vincenzo Maida, le letture di alcuni bravi del libro saranno a cura di Nunzia De Michele e Angela Quindi, mentre la giornalista Cristina Longo coordinerà la serata.

L’evento verrà anticipato da un incontro con le associazioni locali per stabilire delle forme di collaborazioni aventi come unico obiettivo la promozione del territorio e ad esse verrà presentato il sito web del Parco Letterario Francesco Lomonaco che è stato costruito da Gianni Malvasi. “In esso à ha dichiarato il Presidente del Parco Vincenzo Maida – saranno contenuti tutti gli aggiornamenti relativi all’attività del Parco, le indicazioni su come prenotare un tour nel Parco, documenti sulla storia di Montalbano e sui suoi personaggi illustri e molto altro ancora. Come ad esempio la carta del menu che venne offerto al presidente del consiglio dei Ministri on.le Giuseppe Zanardelli quando nel 1902 fu ospite prima nel Palazzo Federici a Montalbano Jonico e la mattina dopo nel castello di Policoro.”

Il Parco Letterario “F. Lomonaco” è il quarto della provincia di Matera dopo quelli di Isabella Morra a Valsinni, Carlo Levi ad Aliano e Albino Pierro a Tursi.