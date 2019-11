Provincia di Potenza Viabilità e Trasporti | Obbligo di pneumatici da neve o catene a bordo

Dal 15 novembre 2019 fino al 31 marzo 2020 sarà in vigore l’obbligo per i conducenti di veicoli a motore, che transitano su tutta la rete viaria di competenza provinciale (vedi allegato), di essere muniti di pneumatici da neve, conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CE recepita dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994, o a quelle dei regolamenti in materia, ovvero di catene a bordo, o di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sugli automezzi sopraindicati

E’ quanto fa sapere l’Ufficio Viabilità della Provincia di Potenza.

L’obbligo ha validità anche al di fuori del periodo previsto in concomitanza con il verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

