Vizziello(FdI): Il Governo Conte e i 5 Stelle snobbano Matera

“Il Governo Conte ha decretato lo stato di emergenza per Venezia ma non per Matera, duramente colpita dal maltempo dei giorni scorsi, ignorando di fatto il ruolo che deriva alla nostra città dall’essere capitale europea della cultura per l’anno in corso, nonché emblema di una possibile rinascita del Mezzogiorno che l’attuale Governo dichiara, solo a chiacchiere, essere tra gli obiettivi principali del governo”.

A dichiararlo in una nota è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giovanni Vizziello.

“Se il Premier Conte è distratto” -prosegue Vizziello-“ non può certo dirsi presente l’ex Ministro Lezzi, che ha imperversato a lungo nella Città dei Sassi con vere e proprie incursioni dirette a sovrintendere ai lavori per Matera 2019 e a tutt’oggi non si è degnata di spendere una sola parola per la nostra Città, utilizzata, evidentemente, dall’ex Ministra solo come vetrina elettorale”.

Un comportamento, quello dell’ex Ministra, che per Vizziello “ è emblematico di una forza politica, i 5 Stelle, capace solo di denigrare gratuitamente l’operato degli altri, ma in realtà priva di capacità costruttiva e di risposta concreta ai bisogni, in questo caso emergenziali, dei cittadini.

“Fratelli d’Italia ha presentato in Parlamento un’interrogazione sui danni prodotti dal nubifragio a Matera e nel Metapontino”- ricorda Vizziello-“ quale primo atto diretto a far sì che anche i cittadini e le imprese dell’area possano ricevere un concreto ristoro per i danni subiti”.

“Ho promosso, insieme ad altri consiglieri, la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio regionale, da tenersi a Matera, per esaminare le possibili azioni da mettere in campo per far fronte alla grave situazione venutasi a creare nella Città dei Sassi e nell’area del metapontino per effetto delle avverse condizioni metereologiche dei giorni scorsi”- dichiara l’esponente di Fratelli d’Italia-“ Perché- conclude Vizziello-:” Come ci insegnano leaders del calibro di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, oltre ad esprimere solidarietà siamo chiamati a porre in essere atti concreti, ad adoperarci per venire incontro alle popolazioni colpite e supplire a quello che al momento sembra una imperdonabile assenza di un governo di sinistra-sinistra, reo di aver dimenticato Matera che, al pari di Venezia, è attualmente una delle mete più ambite del turismo internazionale”.