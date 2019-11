NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS “WANDERING STAR” SU RADIO LASER dal 22 Novembre

Milano, 14 novembre 2019. Noel Gallagher’s High Flying Birds ha pubblicato oggi il nuovo singolo “Wandering Star”.

Prodotta da Noel, la traccia è estratta dall’EP in arrivo “Blue Moon Rising” che sarà pubblicato il 6 Marzo 2020 ed è disponibile per il pre order.

Sul singolo, Noel ha raccontato: “E’ stato scritto ad Abbey Road lo scorso novembre nello stesso giorno in cui ho scritto ‘Black Star Dancing’. È così buono, suona come se ci fossero volute 5.4 persone per realizzarla. È già una canzone standard per i live e non l’abbiamo ancora mai suonata”.

L’EP in arrivo conterrà nuove canzoni e un remix della title track. Sarà disponibile in digitale e in formato vinile in edizione limitata.

Tracklist completa:

Blue Moon Rising Wandering Star Come On Outside Blue Moon Rising (The Reflex Revision) Blue Moon Rising (7” Mix)

‘Blue Moon Rising’ è il terzo EP con nuova musica annunciato da Noel durante l’anno. “BLACK STAR DANCING” è stato pubblicato a giugno, seguito da “THIS IS THE PLACE” a settembre.

Noel Gallagher’s High Flying Birds è attualmente in tour con gli U2 in Australasia con date in Australia che in Nuova Zelanda. Prima della fine dell’anno, la band suonerà anche a Bangkok, Thailandia, mentre nel frattempo la prima data del tour estivo del 2020 in Inghilterra è stata annunciata. Noel Gallagher’s High Flying Birds, infatti, suonerà sul palco del Kenwood House a Londra il 21 giugno.

