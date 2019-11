FRANCESCO GUCCINI – “Natale a Pavana” su RADIO LASER da OGGI!

FRANCESCO GUCCINI

Da domani 15 novembre in radio

“NATALE A PAVANA”

Una nuova pagina della musica italiana, singolo inedito estratto dal nuovo disco

“NOTE DI VIAGGIO. CAPITOLO 1: VENITE AVANTI…”

Raccolta delle sue più belle canzoni, interpretate dalle grandi voci della musica italiana,

prodotte e arrangiate da

MAURO PAGANI



In uscita per BMG

Sarà in rotazione radiofonica da domani 15 novembre “NATALE A PAVANA”, una nuova pagina della musica italiana, singolo inedito di FRANCESCO GUCCINI inserito in uno straordinario disco che raccoglie le più belle canzoni del cantautore, “NOTE DI VIAGGIO. CAPITOLO 1: VENITE AVANTI…”, musicato da Mauro Pagani e interpretato dalle grandi voci della musica italiana: Francesco Gabbani (Quattro stracci), Giuliano Sangiorgi (Stelle), Malika Ayane (Canzone quasi d’amore), Elisa (Auschwitz), Ligabue (Incontro), Carmen Consoli (Scirocco), Nina Zilli (Tango per due), Brunori Sas (Vorrei), Samuele Bersani e Luca Carboni (Canzone delle osterie di fuori porta), Margherita Vicario (Noi non ci saremo), Manuel Agnelli e Mauro Pagani (L’avvelenata).

“Natale a Pavana” è una nuova pagina che Francesco Guccini ha voluto regalare alla musica italiana dopo tanti anni lontano dai microfoni. Il brano è una poesia in dialetto scritta dal cantautore e messa in musica da Mauro Pagani, che racconta la nostalgia dei ricordi della sua infanzia a Pavana legati al Natale in famiglia.

Sul brano, proprio Maur Pagani racconta: “Una delle prime cose che mi è venuta in mente quando abbiamo iniziato questo lavoro è che mi sarebbe piaciuto avere un brano inedito, qualcosa di completamente nuovo che ci permettesse di raccontare una bella storia, insieme. Ho quindi cominciato a insistere con Francesco, che mi rispondeva: – ma no dai, non canto più, basta, non ho voglia!- Ma io lo vedevo che aveva un luccichio negli occhi, e quindi ho continuato finché non sono riuscito a convincerlo. Gli avevo chiesto un testo, lui mi ha dato una poesia di due pagine e mezzo in dialetto, dove parla proprio dei suoi ricordi di infanzia, di quando, con la sua famiglia, festeggiava il Natale a Pavana. In questo brano c’è tutta la nostalgia dei ricordi di un tempo andato e più passa il tempo più la nostalgia si affaccia. Ho avuto l’onore di paganizzarlo un po’ e di cantare con Guccini i ritornelli. È stata un’emozione vera”.

Note di Viaggio – capitolo 1: venite avanti…, interamente realizzato nello storico studio Officine Meccaniche di Milano è il primo capitolo di un progetto che si completerà nel 2020 e sarà disponibile nelle versioni CD Standard, CD Limited Edition numerata, Vinile, Vinile Limited Edition numerata, in streaming e digital download.

TRACKLIST

Natale a Pavana – Francesco Guccini Auschwitz – Elisa Incontro – Ligabue Scirocco – Carmen Consoli Stelle – Giuliano Sangiorgi Tango per Due – Nina Zilli Vorrei – Brunori Sas Canzone Quasi d’Amore – Malika Ayane Quattro Stracci – Francesco Gabbani Canzone delle Osterie di Fuori Porta – Luca Carboni e Samuele Bersani Noi non ci saremo – Margherita Vicario L’avvelenata – Manuel Agnelli e Mauro Pagani