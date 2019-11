BILLIE EILISH “EVERYTHING I WANTED” su RADIO LASER da OGGI

L’ARTISTA DEL 2019

Unico disco internazionale

Certificato Platino in Italia in questo 2019

Prima millennial n. 1 della classifica Americana

è suo il disco di debutto più venduto negli USA nell’ultimo decennio

Agli Mtv Emas

conquista il premio come migliore rivelazione dell’anno e miglior brano

Dopo il sold out di quest’anno

Attesa in concerto il prossimo 17 luglio a MILANO

Dopo la pubblicazione del suo disco di debutto n.1 in America “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”, Billie Eilish pubblica oggi un nuovo brano inedito dal titolo “everything i wanted” (https://smarturl.it/everythingiwanted). Registrata tra il suo studio casalingo a Highland Park e on the road durante il suo tour estivo, anche questa traccia porta la firma di Billie Eilish e di FINNEAS, suo unico collaboratore, produttore e amato fratello maggiore.

Il brano è un toccante tributo al loro rapporto fraterno come racconta la stessa Billie ai suoi fan. “Questa canzone parla di me e mio fratello. Non importa cosa accadrà ma noi siamo e saremo sempre qui per rendere le cose migliori”.

“everything i wanted” arriva alla fine di un 2019 innegabilmente straordinario.

All’inizio dell’anno questa 17 enne cantante, musicista e autrice ha pubblicato il suo disco di debutto “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”, album che ha raggiunto la 1ma posizione della classifica americana ed è il disco di debutto più venduto in America negli ultimi 10 anni (sia tra uomini, donne che gruppi) con oltre 313 mila copie nella sola prima settimana di pubblicazione. Ad oggi ha totalizzato oltre 24 miliardi di stream nel mondo.

Ma non solo: Billie Eilish è ufficialmente la prima artista nata in questo millennio ad aver raggiunto sia la posizione n. 1 dei dischi che dei singoli e ad oggi è la terza artista femminile negli ultimi 31 anni con più canzoni in vetta alla Billboard Alternative Songs airplay chart (insieme a Alanis Morrissette e Sinead O’Connor).

all the good girls go to hell” ( Inoltre, Billie Eilish è la prima artista femminile ad aver raggiunto per la quarta volta consecutiva la Top10 dei singoli con “” ( https://youtu.be/-PZsSWwc9xA ).

Ha inoltre raggiunto la 1ma posizione tra i singoli della Billboard Hot 100 con “bad guy”, brano che ha totalizzato oltre 3 miliardi di stream nel mondo

Questo autunno, Billie Eilish è stata protagonista di una incredibile performance al SNL. Qui https://youtu.be/Jn1Uwsg3eRQ è possibile vedere “bad guy” e qui https://youtu.be/m6AdQLB_19g “i love you”.

Il prossimo 24 novembre la sei volte nominata agli American Music Award si esibirà live in occasione della serata di premiazioni dal The Microsoft Theater nella sua città, Los Angeles.

Cresce intanto l’attesa per il ritorno dal vivo di BILLIE EILISH che dopo i sold out registrati quest’anno con il WHERE DO WE GO? World Arena Tour, si prepara a tornare sui palchi di tutto il mondo nel 2020.

Il tour farà tappa anche in Italia con un’unica data evento nel nostro paese in occasione dell’IDAYS 2020. Appuntamento per il 17 luglio al MIND Milano Innovation District – Area Expo.