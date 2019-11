Il 16 novembre si presentano i cortometraggi realizzati dagli studenti del Fermi di Policoro con Cinemadamare 

Presenti l’attore Nando Irene e i critici Stefano Amadio e Rocco Giurato

E’ in programma per sabato 16 novembre, alle ore 18.30 presso l’Auditorium dell’IIS Fermi di Policoro, l’evento di presentazione dei cortometraggi realizzati dagli studenti nell’ambito Piano Nazionale per il Cinema promosso da Miur e Mibac (2018-19).

I corti presentati sono stati prodotti dall’IIS Fermi di Policoro in partnership con Cinemadamare, associazione che promuove l’omonima rassegna cinematografica itinerante di giovani filmakers. Tra gli attori anche alcuni insegnanti e studenti del Fermi, che hanno accompagnato le fasi tecniche di realizzazione.

Le produzioni filmiche, intitolate “Una notte da Medea” e “Formattazione criminale”: muovono da un intento di valorizzazione delle risorse archeologiche del territorio, in particolare i vasi a figure rosse del Pittore di Policoro (V sec. a.C.)

All’evento di presentazione saranno presenti l’attore Nando Irene e i critici cinematografici Stefano Amadio

e Rocco Giurato, oltre al Dirigente Scolastico del Fermi Giovanna Tarantino e il direttore scientifico Franco Rina.

Partner del progetto sono stati anche il Polo Museale della Basilicata, la Regione Basilicata (Ufficio Sistemi Culturali), il Comune di Policoro.

Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBAC PROGETTO “Miti in movimento” IIS FERMI POLICORO

Questo slideshow richiede JavaScript.