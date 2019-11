FRANCESCA MICHIELIN: Il nuovo singolo in rotazione su Radio Laser da venerdì 15 novembre

CHEYENNE FEAT. CHARLIE CHARLES

ANTICIPA IL NUOVO ALBUM DI INEDITI

IN USCITA IN PRIMAVERA 2020

20 SETTEMBRE LIVE @CARROPONTE – MILANO

L’attesa è finita: Francesca Michielin torna con un nuovo singolo, CHEYENNE feat. Charlie Charles, che ha curato la produzione del brano, in rotazione radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 novembre, che anticipa il prossimo importante progetto discografico che uscirà in primavera.

La cantautrice e polistrumentista dai mille successi con tre album all’attivo, numerose collaborazioni, quasi 200 milioni di visualizzazioni sul suo canale YouTube e che si è esibita nei palchi più importanti d’Italia, torna sulle scene con un brano totalmente inedito che testimonia ancora una volta la grande ecletticità di Francesca, riconfermandola una delle artiste più complete ed interessanti del panorama attuale.

CHEYENNE, scritto da Alessandro Raina, Davide Simonetta, Mahmood e Charlie Charles è un brano romantico, nostalgico, pieno di contrasti, che nasconde un cuore synth e ballabile, incalzante con i suoi ritmi electro-pop. La voce di Francesca si lega in modo speciale alla consolle di Charlie Charles, i tappeti di archi alle percussioni digitali e i vocalizzi tribali al pianoforte. Francesca racconta la melanconia del ricordo, che scatena emozioni quando associata alla vita. L’illusione di aver vissuto qualcosa di grande, che è poi scomparso senza lasciare traccia. Se fossimo cheyenne, ma siamo solo gente. Solo gente che sbaglia, poi si chiama amore. CHEYENNE è il primo singolo del nuovo album di inediti di Francesca: un progetto unico che vedrà la luce nel 2020.

La cantautrice è pronta a tornare anche dal vivo e, per la prima volta, il 20 settembre 2020 suonerà live sul palco del Carroponte, il tempio della musica urban alle porte di Milano. I biglietti saranno disponibili in prevendita su www.ticketone.it dalle ore 11.00 del 15 novembre, online e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 20 novembre.