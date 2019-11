ASM, Endocrinologia, Otorinolaringoiatra e Nutrizione Clinica: una testimonianza sulla buona sanità

Un cittadino con una complessa situazione del suo stato di salute, nonostante le pressioni di amici e familiari per andare a curarsi fuori regione, ha avuto fiducia nei professionisti dell’ASM che hanno risolto positivamente il suo caso, operando in sinergia e con grande professionalità.

Rientrato tra le mura domestiche ha sentito la necessità di ringraziare tutti scrivendo una lunga lettera della quale riportiamo le parti più salienti.

“Siamo sempre tutti pronti a parlare male della Sanità locale e ad arrabbiarci quando chiediamo un esame e l’attesa è lunga, o quando la realtà non si sposa con le nostre aspettative… Un banale dolore al mento che si irradia verso le mascelle e la gola mi ha portato a richiedere una ecografia… L’esame ha evidenziato la presenza di un gozzo multi nodulare molto esteso, asintomatico in quanto non aveva inficiato la funzionalità della tiroide, i cui valori di riferimento dalle analisi del sangue erano infatti nella norma. A Tinchi…il dottor Pasquale Bellitti mi ha saputo mettere a mio agio e senza farmi preoccupare dopo aver ripetuto l’ecografia mi ha chiesto di fare altri esami del sangue e una radiografia: uno dei noduli aveva causato una significativa deviazione della trachea. Occorre operare, togliere l’intero gozzo con tutti e 12 i noduli, che avrebbero altrimenti solo potuto crescere. Il dottor Bellitti mi consiglia caldamente il collega otorino di Policoro, il dottor Giacinto Asprella. Tutto il mondo dei miei parenti e amici mi urlano letteralmente dietro di non fermarmi e di andare a Pisa, che è risaputo essere una eccellenza in fatto di tiroide. Decido di andare a parlare con questo otorino…il quale mi dice che concorda con il collega endocrinologo sulla necessità di operare e di togliere tutta la tiroide oramai compromessa, mi chiede altri esami…Nel frattempo devo scendere di peso ed a Matera trovo la dr.ssa Carmela Bagnato e un reparto di nutrizione clinica e dietetica che funziona come un orologio svizzero… una dieta ad hoc in due mesi mi fa scendere di 10 kg senza sacrifici disumani, ora sono 15…Il 15 ottobre…eccomi in sala operatoria. 4 ore circa di intervento, dopo che sia il dottor Martino che il dottor Asprella mi hanno spiegato gli aspetti tecnici e i rischi dell’ operazione. Non mi aspettavo un ospedale così pulito, ordinato, efficiente, non posso nemmeno lamentarmi del cibo. Mi sono risvegliato ed ho subito parlato bene, le mie paratiroidi erano al loro posto e dopo 3 giorni non ho avuto bisogno di prendere il calcio, mi sono alzato dopo due ore per andare in bagno. Sono stato medicato nei giorni successivi, hanno controllato i miei livelli e sistemato ogni volta la mia terapia, con solerzia e professionalità mi hanno dato tutte le spiegazioni del caso, la mia ferita è sempre stata asciutta e alle strane sensazioni che riferivo ho sempre avuto risposte professionali ed incoraggianti. In definitiva ritengo che sì, ho fatto bene a fermarmi in Lucania e voglio ringraziare tutto il personale medico e non che ha contributo a rendere questa mia esperienza il meno traumatica possibile.”

Il Direttore Generale dell’ASM ha commentato che: “Queste testimonianze possono contribuire a far diminuire il saldo della mobilità passiva, creando un clima di fiducia verso le nostre strutture sanitarie.”

Matera lì 13/10/2019