PUNKREAS SONO VIVO IL NUOVO SINGOLO IN RADIO, DIGITAL & STREAMING DAL 15 NOVEMBRE

IN RADIO, DIGITAL & STREAMINGDAL 15 NOVEMBRE

Ci sono donne e uomini la cui unica ricchezza è la propria vita.

Ci sono donne e uomini la cui unica speranza e ambizione

è conservarla, quella vita.

“Sono Vivo” è dedicata a tutti quelli che lottano ogni giorno per sopravvivere.

Nessuno potrà dire che non lo sapeva, nessuno potrà dire di non averli visti.

“Sono Vivo” è contenuta all’interno di “XXX, 1989-2019: The Best” (Universal Music Italia), la raccolta che celebra i 30 anni di carriera della band, in uscita il prossimo 29 novembre.

Preorder disponibile qui: https://udsc.lnk.to/PunkreasXXX

I Punkreas hanno inoltre annunciato un concerto speciale all’Alcatraz di Milano, il 25 gennaio 2020.