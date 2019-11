CIA-AGRICOLTORI: IMMEDIATA ASSISTENZA AD AGRICOLTORI METAPONTINO COLPITI

Gli Uffici della Cia-Agricoltori del Metapontino dalle prime ore della mattina sono allertati a seguito della grave calamità naturale che si è abbattuta su una vasta area agricola e sono impegnati a prestare assistenza agli agricoltori colpiti. L’Ufficio di Presidenza della Cia – riunito in permanenza – chiede alla Regione l’avvio delle procedure per la decretazione relativa alla delimitazione dei territori colpiti e di attuare la massima assistenza in questa fase di grave emergenza per rispondere in maniera tempestiva alle esigenze più gravi. In questa fase è necessario mettere in sicurezza agricoltori e famiglie e recuperare attrezzature, mezzi agricoli, tutto quanto è possibile. Da parte della Confederazione – riferisce l’Ufficio di Presidenza – si stanno definendo misure di solidarietà diretta nei confronti degli agricoltori del Metapontino.

