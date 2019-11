AGGD | Luci blu sulle mura della città di Melfi

Il 14 novembre ricorre la Giornata Mondiale del Diabete. L’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata già da qualche settimana si sta muovendo fattivamente per cercare di coinvolgere amministrazioni e istituzioni regionali ad illuminare di blu, una parte della città/paese. BLU è il colore del diabete, scelto a livello internazionale.

Per celebrare questa giornata e focalizzare l’attenzione su questo tema, e specialmente su tutti i bambini, ragazzi e giovani adulti che ne soffrono (diabete Tipo 1), nella serata di giovedì 14, a Melfi, verranno accese le luci sul castello di Melfi.

Nell’Aula Consiliare Nitti Bovet, a Melfi, a partire dalle ore 18:30 si terrà prima un incontro dibattito sul diabete giovanile a cui prenderanno parte il sindaco di Melfi, Livio Valvano, l’Assessore regionale alla Sanità, Rocco Luigi Leone, il Direttore dell’UOSD Diabetologia-Endocrinologia dell’Asp, dr. Giuseppe Citro, e Massimo Zullino, presidente IV Commissione permanente Regione Basilicata. Per l’AGGD, sarà il presidente Angela Possidente a prendere parola, far conoscere l’associazione e spiegare tutte le problematiche quotidiane dei giovani affetti da Diabete di Tipo 1, e ci sarà la piccola Marilena a dare la sua testimonianza su come si vive con il diabete giovanile e quali difficoltà si incontrano in ambito scolastico, sportivo e sociale,

Parteciperanno all’evento Tiziana Ferrieri, Consigliera promotrice e Antonio Papaleo, Presidente ALAD FAND. Non mancherà Lino, la mascotte di AGD Italia che ha patrocinato l’evento, in collaborazione con la città di Melfi.

In questi giorni anche altri Comuni hanno aderito a questa iniziativa illuminando i loro monumenti e tanti altri aderiranno nel corso del mese.

Potenza, 12/11/2019