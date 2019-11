TARANTO: arrestato per tentato omicidio.

Un 78enne tarantino è stato arrestato dai poliziotti della Volante e della Squadra Mobile di Taranto per tentato omicidio di una anziana donna.

Solo grazie alla tempestività di un vicino di casa che ha segnalato le urla della donna provenienti dal suo appartamento, è stato possibile l’intervento delle Volanti prima e della Squadra Mobile dopo, per prestare i primi soccorsi e consentire il trasporto immediato in Ospedale.

L’uomo, vicino di casa della anziana, trovato all’interno della casa della vittima, con evidenti tracce ematiche sugli abiti e sugli occhiali, inizialmente ha dichiarato di aver soccorso la donna.

Ma la spiegazione non ha convinto i nostri colleghi: la vittima, dopo aver ripreso coscienza, pur con un filo di voce, ha confermato che l’aggressore era proprio l’uomo trovato in casa, che ha risposto con la violenza al rifiuto di un’ulteriore richiesta di denaro.

