Al via il girone di ritorno della Coppa Italia di serie B di hockey su pista

HP Matera di scena a Salerno con la novità Antonio Cirilli

Prende il via il girone di ritorno della Coppa Italia di serie B di hockey su pista: la Hockey Pattinaggio Matera, inserita nel raggruppamento I, è attesa dalla sfida esterna contro il Salerno, squadra che si è imposta all’andata 5-3 e che è seconda in classifica con 7 punti (in vetta il Giovinazzo a quota 10) ed una lunghezza di vantaggio sui materani. Sfida ostica per i ragazzi allenati da Daniele Persia che proprio dalla gara di Salerno potranno contare sull’apporto di Antonio Cirilli, esperto attaccante molfettese classe 1978, già in passato nella città dei Sassi ed aggregatosi al gruppo in settimana: “La scelta è stata semplice per me – dichiara – visto che conosco bene l’ambiente e mi sono sempre trovato bene; il progetto mi ha subito spinto a dare l’ok, ci sono ragazzi che hanno voglia di vincere, come del resto la ho io, nonostante l’età. Lottando insieme in campo – aggiunge – e con il giusto sacrificio, supportato dal quel pizzico di fortuna che non fa mai male per raggiungere importanti e gloriosi traguardi, riusciremo a toglierci le nostre soddisfazioni. Sabato – conclude poi Cirilli, il quale vanta importanti trascorsi nella massima serie – la prima sfida contro il Salerno, un bel banco di prova; intanto ci prepariamo per il campionato, senza tralasciare la Coppa, comunque importate e da affrontare sempre con lo spirito vincente.”

Salerno e HP Matera in pista sabato alle 19.