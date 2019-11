SELENA GOMEZ “LOSE YOU TO LOVE ME” 8 NOVEMBRE DISCO NOVITA’ SU RADIO LASER

SELENA GOMEZ “LOSE YOU TO LOVE ME”

È in radio da venerdì 8 novembre “LOSE YOU TO LOVE ME” il singolo di SELENA GOMEZ che, dopo il debutto al #1, è stabile al #2 della classifica Top 50 Global di Spotify, con 82 milioni di stream sulla piattaforma e con 109 milioni di visualizzazioni su YouTube per il video diretto da Sophie Muller e girato interamente con un iPhone 11 Pro. In Italia è l’unico video di un artista internazionale stabile fra le tendenze di YouTube da oltre una settimana!

SELENA GOMEZ ha co-scritto “LOSE YOU TO LOVE ME” con i suoi collaboratori di lunga data Julia Michaels, Justin Tranter, Mattias Larsson e Robin Fredriksson, e con la partecipazione alla produzione di FINNEAS. Sul singolo, Selena ha raccontato che “l’ispirazione per questo brano arriva dalle tante cose che sono accadute nella mia vita da quando ho pubblicato l’ultimo album ad oggi. Ho pensato che fosse importante condividerle nella musica, dato che sono in tanti quelli che potranno rivedersi nel percorso per la scoperta di sé stessi, che generalmente inizia grazie alle cicatrici della vita. Vorrei che le persone si sentano speranzose e che sappiano che il lato più forte di noi può venire fuori, rivelando la versione migliore di noi stessi”.

All’inizio di quest’anno, SELENA GOMEZ ha partecipato al singolo “I Can’t Get Enough” con Benny Blanco, J Balvin e Tainy. Nel 2018 ha collaborato con DJ Snake, Ozuna e Cardi B per la hit globale “Taki Taki” (Doppio Platino in Italia), con uno dei video che ha raggiunto 100 milioni di visualizzazioni più velocemente su YouTube. I suoi cinque singoli precedenti, “It Ain’t Me” con Kygo, “Bad Liar,” “Fetish,” “Wolves” x Marshmello e “Back to You” (Oro in Italia) sono stati tutti certificati Platino e multi – Platino dalla RIAA. Come artista solista, SELENA GOMEZ ha accumulato più di 20 miliardi di stream globali.