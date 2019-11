SCANZANO JONICO | Convocazione Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria Urgente

Per opportuna informazione, si comunica che il Consiglio Comunale di Scanzano Jonico si riunirà in sessione straordinaria urgente nella Sala Consiliare della Sede Municipale il giorno 08.11.2019, con inizio alle ore 17.00, in prima convocazione, ed il giorno 13.11.2019, con inizio alle ore 17.00, in seconda convocazione, per la trattazione degli argomenti indicati nell’allegato ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

Ratifica D.G.C. n. 87 del 09/09/2019, avente ad oggetto: “Variazione urgente al bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, e connesse variazioni ad atti prodromici e conseguenti – adozione ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000”. Ratifica D.G.C. n. 88 del 18/09/2019, avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs n.267/200”. Ratifica D.G.C. n. 96 del 15/10/2019, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, ai sensi dell’art. 175, comma 4, D.Lgs. n. 267/200 e modifica atti prodromici e conseguenti”. Approvazione Bilancio Consolidato 2018 del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Scanzano Jonico, ai sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs n. 118/2011.