RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE A POTENZA

Il Consiglio Provinciale di Potenza, tornerà a riunirsi nella Sala Consiliare di Piazza Mario Pagano, MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2019 con inizio programmato per le ore 11,00 in prima convocazione ed il giorno successivo di GIOVEDI 7 NOVEMBRE alle ore 11,00 in seconda convocazione.

All’ordine del giorno del Consiglio, in particolare evidenza, sarà la “proposta di costituzione di parte civile ai sensi dell’art. 311 del TUA, al Ministero dell’Ambiente, nel giudizio 2482/19 RG Gip presso il Tribunale di Potenza”, c.d. processo Eni.

In discussione poi altri argomenti relativi alle comunicazioni del Presidente Guarino sulle nomine di Gelsomina Sassano a Vice Presidente dell’Ente, del Segretario Generale, Alfonso Marrazzo, a Direttore generale della Provincia di Potenza e dell’adozione di un prelievo dal fondo di riserva di competenza 2019..