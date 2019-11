PISTICCI (MT): PREVENZIONE FURTI. I CARABINIERI ATTUANO UN POSTO DI BLOCCO E CONTROLLI STRAORDINARI LUNGO LA SS 106 JONICA

Continua l’attività di controllo straordinario del territorio messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Pisticci per garantire la sicurezza dei cittadini. Per contrastare il fenomeno dei furti in appartamento nel pomeriggio odierno l’Arma, con la collaborazione di personale dell’Anas di Potenza, ed avvalendosi delle unità cinofile Carabinieri di Tito, ha predisposto, nel pomeriggio del 31 ottobre u.s., un posto di blocco sulla SS 106 Jonica con filtraggio del traffico veicolare e controllo di tutte le autovetture in transito provenienti dalla Puglia con direzione Reggio Calabria. Nel corso del servizio, sono stati impiegati 8 equipaggi con 16 Carabinieri e sono state controllate 50 autovetture, identificate 70 persone, effettuate numerose perquisizioni personali e veicolari, anche nei confronti dei bus di linea, volte alla ricerca di sostanze stupefacenti ed armi. Il controllo ha permesso di elevare numerose sanzioni al codice della strada per un importo pari a circa 600 euro, per violazioni legate alla sicurezza stradale, come l’uso del telefonino alla guida, il mancato uso delle cinture di sicurezza ed il non corretto trasporto dei bambini in auto. I controlli straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni, in particolare sulla SS 106.

