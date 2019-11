Inaugurazione nuova sede Comitato Regionale Fipav Basilicata

Giovedì 7 novembre verrà inaugurata la nuova sede del Comitato Regionale Fipav Basilicata che è ubicata in via dell’Edilizia 2/D e che è già operativa da diverse settimane.

La cerimonia di inaugurazione è prevista per le ore 18:30 alla presenza del Presidente Nazionale Fipav Pietro Bruno Cattaneo e del Vice Presidente Giuseppe Manfredi. Un evento quasi unico per la pallavolo lucana dato che è da diverso tempo che un presidente nazionale della Fipav non fa capolino in Basilicata in un’occasione ufficiale.

Prima del momento ufficiale ed istituzionale ci sarà un incontro informale strettamente riservato alle società lucane che potranno dialogare ed interloquire con Cattaneo e Manfredi.

