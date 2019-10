KATY PERRY

“Harleys In Hawaii”



in radio da giovedì 31 ottobre





A partire da giovedì 31 ottobre sarà disponibile in tutte le radio il nuovo singolo di Katy Perry “Harleys in Hawaii”.

Il singolo è stato scritto da Katy Perry insieme a Charlie Puth, Johan Carlsson, entrambi produttori del singolo, e Jacob Kasher Hindlin.

Il brano segue i singoli Small Talk e la hit Never Really Over.