DOMANI A MATERA MARCO, IL CLOWN ITALIANO CHE REGALA GIOIA AI BIMBI IN GUERRA

E’ in programma domani alle 18:30 nella chiesa di Maria Santissima Addolorata di Matera uno dei momenti principali della tappa lucana del clown “Il Pimpa” da anni impegnato a portare un sorriso ai bambini che vivono in zone del mondo provate da gravi conflitti armati con la sua associazione “Per far sorridere il cielo”. Prevista prima una santa messa e a seguire un incontro nell’aula magna della parrocchia. L’iniziativa rientra nell’ambito di un ambizioso progetto partito dall’Avis di Venosa e condiviso dalle Avis del territorio, Melfi e Matera, e condiviso dall’Avis regionale di Basilicata, assieme all’associazione “Per far sorridere il cielo”. Si fonda sulla scelta di diffondere semi di pace,di rispetto e tutela della vita. Valori che si fondono al concetto di dono.

