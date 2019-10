DAL 1 NOVEMBRE AL VIA IL TOUR PUGLIESE DI PRESENTAZIONE DI WABI SABI, DISCO D’ESORDIO DEL PROGETTO LUVAQ

PRODOTTO DALL’ETICHETTA LA GRANDE ONDA CON IL SOSTEGNO DI PUGLIA SOUNDS RECORD





Venerdì 1 novembre prende il via dalle Officine Cantelmo di Lecce, con uno showcase in apertura del concerto di Giorgio Poi, il tour pugliese di presentazione di Wabi Sabi, disco d’esordio di Luvaq. Il progetto nasce dall’incontro tra il rapper e produttore Manu PHL aka Emanuele Flandoli e il chitarrista Naima aka Emanuele Perrone affiancati dal bassista Anoir Ben Hadj Amara. Prodotto dall’etichetta indipendente La Grande Onda, fondata da Piotta nel 2004, con il sostegno di Puglia Sounds Record 2019 (Regione Puglia – Fsc 2014/2020 – Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro), Wabi Sabi, che nella cultura giapponese indica la bellezza insita nella transitorietà delle cose, contiene nove brani originali, scritti con una chitarra e un quaderno.

Dopo la breve esibizione del 1 novembre (ore 21:30 – ingresso 10 euro – prevendite circuito vivaticket), prima del cantautore Giorgio Poi per SEIYoung (rassegna dedicata a giovani band e artisti under 35, promossa da CoolClub, in collaborazione con il festival Sud Est Indipendente, con il sostegno di Mibact e di Siae nell’ambito del programma “Per chi crea“), il tour di Luvaq ripartirà il 14 novembre (ore 22:30 – ingresso libero) al Jungle – Parco Raho di Nardò, tornerà il 19 novembre (ore 22:30 – ingresso libero) proprio sul palco delle Officine Cantelmo e approderà, in attesa di nuove tappe, il 29 novembre (ore 22:30 – ingresso libero) nello Spazio di interazione culturale Dunya di Lecce.

Quelle di Luvaq sono canzoni d’amore e di nostalgia che raccontano l’ansia sottile del tempo che non si ferma mai, i sogni che sbiadiscono lentamente e l’amore che prova a essere eterno, come un bacio fra le macerie della crisi post-industriale. Il producer e il chitarrista costruiscono un sound sospeso tra feeling acustico e attitudine urban, grazie all’uso di batterie elettroniche e suoni campionati; un fragile cantautorato in bilico tra l’itpop e l’underground hip-hop, fra poesia e autotune, fra chitarre acustiche e drum machine. «L’album nasce da un nodo alla gola, da quella sensazione di malinconia per un passato che non può più tornare, l’ansia per un futuro sempre più incerto, e dalle cicatrici sotto la pelle, quelle procurate dai rapporti finiti, dalle persone che non ci sono più, dall’impatto dei sogni adolescenziali con l’asprezza del mondo reale», racconta Manu Phl. «Ma c’è anche la consapevolezza che quelle cicatrici sono bellezza, sono la testimonianza che il tempo vissuto è stato intenso, sofferto ma pieno di significato».

Manu PHL è sempre stato un rapper atipico: testi lontani dai cliché rap, fra il cantautorale e l’ironico, e un sound ibrido, che mescola funk, hip-hop, pop, reggae, elettronica. Premiato già nel 2009 come miglior nuovo rapper italiano (Da Bomb Underground Skills, il più importante rap contest italiano, MEI – Meeting degli indipendenti), ha pubblicato tre album – “Indole Indolente” (2009, Funkynerd), “Aria Precaria” (2011, Metarock/Arroyo), Stonato (2016, Funkynerd) – e l’EP “Contro” (2013, La Grande Onda). Ha portato il suo live sui palchi di tutta Italia, e ha collaborato in studio, come rapper o come produttore, con numerosi artisti, fra cui Clementino, Caparezza, Turi, Kiave, Debbit, Kenzie, TheRivati.