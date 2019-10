BLONDE BROTHERS FEAT. NIMBA su RADIO LASER dal 1° Novembre

Il nuovo brano dei Blonde Brothers ft. Nimba

Esce venerdi 01 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali “VAI” il nuovo brano del duo Blonde Brothers, che segna la collaborazione con il rapper Matteo Boninsegna in Arte – Nimba. –

“Siamo molto felici di aver lavorato per questo brano con Nimba, è stata per noi un’ occasione di crescita e di comprensione di nuovi linguaggi musicali, con la sua voce e le sue parole Nimba è riuscito a rendere questo brano un perfetto connubio tra electro-country, trap e pop! – raccontano i Blonde Brothers – una grande soddisfazione collaborare con lui.”

Blonde Brothers , sono un duo artistico veneto, nato dalla fusione musicale dei fratelli Luca e Francesco Bau, scrivono canzoni in lingua italiana e inglese, accompagnando le loro voci alle chitarre e al pianoforte. Attualmente stanno lavorando alla realizzazione del loro quarto album previsto per la prossima primavera in collaborazione e con la produzione di Alberto Rapetti per Battitorumore.

Vai,il nuovo brano dei duo veneto è un inno a tutti coloro che lottano per il raggiungimento dei propri obiettivi, un’esperienza che diventa metafora della vita di ognuno di noi, un viaggio del quale non si conosce la meta, ma che plasma la nostra esistenza in modo indelebile.

“Vai Vai nel viaggio che non ti aspetti ancora, vai vai Pechino, Parigi e Baltimora” – un brano che ti avvolge e accompagna in una sorta di percorso che invita a “abbandonare” tutte le preoccupazioni e a credere nei propri sogni .

“Il brano è frutto di una studio session a Verona – dice il Produttore Alberto Rapetti – E’ stato un lavoro interessante far coesistere il mondo Elettro Country dei Blonde Brothers con l’ambiente musicale Hip Hop di Nimba, non snaturando nessuno delle due realtà musicali, anzi trovando una “quadra stilistica” originale e a mio avviso non scontata, non in scia ad altre produzioni del momento.”

BIOGRAFIA NIMBA Mi chiamo Matteo Boninsegna ho 26 anni e mi chiamano Nimba. Il mio percorso musicale è iniziato un pomeriggio di dieci anni fa. Era inverno e fuori pioveva e ad un certo punto sentii come la necessità di scrivere qualcosa su un foglio che parlasse di me. Così per sfizio provai a cantare quello che avevo scritto scegliendo una base musicale a caso su YouTube e sentii una sensazione talmente bella che capii che quella frase sarebbe stata la prima di una lunga serie. “Rimo anche se non sono capace perché fuori tutto tace”.

Questa fu la prima rima della mia vita.

Con il tempo iniziai ad appassionarmi alle metriche e alla scrittura e per tanti anni composi singoli usando basi musicali scaricate da internet o prodotte da altri ragazzi della mia età.Partecipai a vari contest nel nord Italia arrivando quasi sempre nelle fasi finali. Un giorno di settembre vinsi un concorso che cambió radicalmente il mio percorso artistico e mi permise di conoscere i produttori discografici Alberto Rapetti e Rian Grigoletto con i quali iniziai ad approcciarmi alla musica in una maniera molto più professionale. Con loro attualmente ho composto un Ep e sono riuscito a partecipare ad Amici di Maria De Filippi 2017 arrivando a fare la sfida d’accesso al programma che mi ha permesso di esibirmi in trasmissione. La musica per me è una grande passione e una necessità, grazie a questa posso esprimere la mia personalità e creare qualcosa di estremamente personale. Vai – Blonde Brothers Feat. Nimba Macina asfalto Chilometri in testa Dietro alla curva neuroni in tempesta Nei sulla pelle Valigia di stelle Cani al volante Adrenalina costante Puzza di gomma Profumo di vita Grida la radio C’è la partita Occhiali da sole Nel mare c’è il sale Ragazze da sole Il pollice sale Fantasmi di John Wayne (SIAMO SOLO CONTRO IL SOLE IN COLLISIONE) Bandiere vele e polvere (SIAMO TUTTO SIAMO ODIO SIAMO AMORE) Il film inizierà (RECITA LA ROTTA CHE NESSUNO RIFARÀ) Mentre la città s’illumina Vai Vai nel viaggio che non ti aspetti ancora Vai Vai Pechino Parigi e Baltimora! Vai Vai nel viaggio che non ti aspetti ancora Vai Vai Pechino Parigi e Baltimora! Mastica asfalto di gomma la meta riscrivo il copione divento un asceta Guardo in avanti Lo specchio si rompe Ascolto i Green Day ma voglio il DeeJay Curva su curva La testa in riserva Il freno che scotta che il serbatoio si fotta Pirati all’assalto un’unghia con smalto sulla mappa dell’oro La rotta è il tesoro Fantasmi di John Wayne (SIAMO SOLO COME IL SOLE IN COLLISIONE) Bandiere vele e polvere (SIAMO TUTTO SIAMO ODIO SIAMO AMORE) Il film inizierà (SEI UNA STELLA SENZA LA COSTELLAZIONE) Mentre la città s’illumina Le tue labbra sono nettare di pesca le mie labbra sono nettare di Mezcal mille mille bolle blu dentro la vasca mangio ghiaccio poi ti do un bacio come l’Alaska freddo come il tuo letto come quando la mattina non mi trovi dentro da dalla prima volta che ti ho visto sei un imprevisto sei un chiodo fisso scappiamo a Kingston (se!) Vai Vai nel viaggio che non ti aspetti ancora Vai Vai Pechino Parigi e Baltimora! Vai Vai nel viaggio che non ti aspetti ancora Vai Vai Pechino Parigi e Baltimora