Tanti auguri a Julia Roberts: la ”Pretty Woman” di Hollywood compie 52 anni

Il sorriso più celebre (e mai ritoccato) di Hollywood compie 52 anni il 28 ottobre. Parliamo di Julia Roberts, ovviamente, che dopo essere sbarcata su Instagram poco più di un anno fa, è ancora una delle star più amate del cinema. Merito non solo del suo sorriso contagioso, ma anche di alcuni ruoli che sono rimasti nella storia e nei cuori dei fan come quello di Vivian Ward in “Pretty Woman” o quello di Anna Scott in “Notting Hill” (film che proprio quest’anno ha festeggiato il ventesimo anniversario dall’uscita nelle sale). Per quanto riguarda la “vera” Julia si può dire che non sia cambiata poi molto dalla ragazza che veniva immortalata dai paparazzi nel 1986 in compagnia del fratello Eric Roberts (scorrete la gallery per sincerarvene). Certo i look si sono raffinati, la sicurezza ha reso ancora più esplosivo quel volto unico che ha segnato il cinema mondiale per decenni, ma per il resto Julia è il miglior emblema della bellezza naturale senza ritocchi. Grande attrice, eletta due anni fa (proprio al compimento dei 50 anni), per la quinta volta donna più bella del mondo dalla rivista People , Julia ha saputo attraversare il tempo con grazia e pochi scandali. Certo, ha vissuto molte relazioni da copertina: alcune erano semplici storie d’amore (Dylan McDermott e Matthew Perry), altre sono finite a un passo dal “sì”, (come quella con Kiefer Sutherland), ben due sono sfociate effettivamente nel matrimonio. Il primo è stato con Lyle Lovett, cantante country dal 1993 al 1995; il secondo invece, quello con Danny Moder, padre dei suoi tre figli, dura dal 2002. Per i suoi 52 anni celebriamo dunque Julia Roberts con una gallery che mostra l’evoluzione dello stile di una diva che ama, ed è amata, dai grandi stilisti come Valentino, Gucci e Armani.