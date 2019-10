R3HAB – All Comes Back To You su Radio Laser

Ritorno in grande stile per R3hab .All Comes Back To You, titolo del nuovo singolo è stato aggiunto in 39 New Music Friday su Spotify nel mondo con un totale di oltre 10 milioni di listeners.La narrazione del disco è piuttosto semplice, in quanto afferma che tutto ciò che facciamo e diciamo ci torna indietro. “All Comes Back To You” ha una melodia dolcissima esaltata dai drops bouncy di R3HAB. Giusto in tempo per presentare le nuove uscite e R3HAB sta per intraprendere il tour in Nord America con Cash Cash, che si estenderà attraverso gli Stati Uniti e il Canada, fermandosi nei luoghi più iconici del continente.

