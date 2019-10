PUGLIA | STATALE 275: MARGIOTTA, IMPEGNO PER VELOCIZZARNE ITER. INFRASTRUTTURE AL SUD DEVONO ESSERE PRIORITÀ’ DEL GOVERNO

In relazione alla S.S. 275 Maglie-Leuca, importantissima arteria per il Salento e la Puglia, il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Salvatore Margiotta, si impegna “a seguire ogni passaggio e tutte le procedure del primo Lotto velocizzandone il più possibile l’iter, in particolare per quanto di competenza del MIT. Rispetto al secondo Lotto ad assicurare le risorse finanziarie necessarie e accelerare ogni fase progettuale per giungere all’appalto.” Lo ha dichiarato il Sottosegretario al Mit intervenendo all’incontro promosso presso la Camera di Commercio di Lecce a seguito dell’approvazione da parte della Giunta della Regione Puglia del tracciato del secondo Lotto della SS 275 Maglie-Leuca. Presenti, tra gli altri, il Presidente Ance Lecce, Giampiero Rizzo, l’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Puglia Giovanni Giannini e il Presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, oltre a rappresentanti istituzionali e degli uffici coinvolti. “Ciò nella convinzione più volte ribadita che la riduzione del gap infrastrutturale tra le diverse aree del Paese debba essere uno dei principali banchi di prova del Governo. Io, da uomo del Sud – ha sottolineato nel corso del suo intervento- voglio fare la mia parte”.

In relazione al primo Lotto della SS 275 Maglie-Leuca, con un finanziamento di 244 milioni di euro, l’Anas sta integrando il progetto definitivo in modo da ottenere la verifica di ottemperanza da CSLLPP, previa autorizzazione del MIBACT e MATTM. In seguito il MIT convocherà la Conferenza Servizi ed invierà il progetto definitivo a CIPE. Progetto esecutivo a cura di Anas; appalto previsto per il 2020. Quanto al secondo Lotto la Giunta Regionale, pochi giorni fa, ha approvato il tracciato. Sarà cura di Anas ora progettarlo e del Governo finanziarlo.