MONTALBANO JONICO | Il libro che non muore – 30-31 Ottobre

Il libro è un simbolo della cultura materiale che resiste, attraverso la conservazione caparbia di una memoria che si tramanda da secoli ed è in grado di assicurare, ma è anche un’occasione preziosa per avviare letture e riflessioni fra narrativa e poesia, lavoro critico ed esperienza personale.

“Il libro che non muore”.(Montalbano Jonico, 30-31 ottobre 2019), che si svolge sotto la direzione artistica di Massimo Arcangeli e nasce su proposta del Comune di Montalbano Jonico Assessorato alla Cultura, approfitta del ricco fondo posseduto dalla Biblioteca comunale della cittadina lucana, fra i suoi splendidi calanchi, per inaugurare una mostra e accompagnarla con una serie di interventi di personaggi di spicco del panorama intellettuale italiano che parlino delle opere e dei testi conservati nel fondo per trarne più ampie considerazioni sulla necessità della conservazione di una memoria libraria simbolo di una cultura universale che continua ancora fortunatamente a parlare, in tanti luoghi disseminati per il mondo, a milioni e milioni di lettori.

Arricchisce il programma un’iniziativa premio centrata sul libro e strutturata in un progetto didattico rivolto alle scuole del territorio e delle aree circostanti: “Libri da salvare”.