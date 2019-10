PISTICCI | COMPLETATA LA PROVINCIALE PER POZZITELLO, ULTIMO TRATTO

PISTICCI. Un comodo tratto di strada, degno di questo nome. Largo, spazioso, veloce, come appunto lo desideravano i numerosi utenti automobilisti che provengono da Pisticci Centro, attraversano il tunnel San Rocco e affrontano l’ultimo tratto per il bivio di Pozzitelli e Valle del Basento o del Cavone ( e viceversa). Un tratto, quest’ultimo, da tempo diventato quasi impraticabile. Ora non più. Opera parecchio attesa e più volte sollecitata dopo l’apertura del tunnel, dalle ultime amministrazioni, da Bellitti a Leone, a Di Trani a Verri. Sono infatti, praticamente terminati in questi giorni, i lavori relativi alla determina n.15/18 dell ’Amministrazione Provinciale di Matera, guidata dal Presidente Pietro Marrese, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione di Basilicata. Intervento n.5, lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Provinciale Pozzitelli – Pisticci San Basilio”. L’opera, il cui obiettivo era quello di rendere il tratto di strada il più sicuro possibile, eliminando diversi punti critici esistenti sul tracciato, dell’importo contrattuale di 461 mila euro, è stata realizzata dall’ Impresa Medit Costruzioni di Tursi, vincitrice della gara di appalto, che l’ha completata abbondantemente prima della scadenza contrattuale, eseguendo in particolare lavori di adeguamento e allargamento del tratto di arteria esistente, portando la larghezza di carreggiata a 7 metri, proprio come quella del tratto in galleria, a cui poi vanno aggiunti le due banchine laterali di un metro ciascuno. Gli ultimi interventi, tra l’altro, hanno interessato l’asfalto con lo spargimento di binder sulla carreggiata, per cui resta da realizzare solo il tappetino su cui poi dovrà essere tracciata la segnaletica orizzontale. Operazioni comunque di dettaglio che praticamente richiedono solo poco tempo di intervento. L’elaborato progettuale redatto dalla Amministrazione Provinciale, è a firma dell’arch. esterno Pasquale Santarcangelo che risulta anche Direttore delle opere, mentre responsabile del Procedimento è il Geom. Pietro Rinaldi, dell’area tecnica diretta dall’ ing. Domenico Pietrocola. Per quel che concerne il finanziamento dell’opera, si tratta di somme messe a disposizione dalla Regione di Basilicata che, ci ricordano, fanno parte dei fondi speciali regionali denominati “F S C 2014 – 2020 – Patto per lo sviluppo della Basilicata”. Lo stesso intervento, reso possibile anche grazie all’approvazione della Delib. di G. R. n.567/2016, quando ricopriva la carica di Assessore regionale al ramo il pisticcese Nicola Benedetto. MICHELE SELVAGGI

