Il grande circo itinerante dei giochi di società ha conquistato la Basilicata!

Accorriamo tutti! È Tornato il Ludopark!!!

Termina domenica 27 ottobre, nella centrale Piazza Umberto I a Pisticci, il colorato tour dell’Associazione Zio Ludovico, con il suo Ludopark – Basilicata in gioco, uno dei Progetti di comunità di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Per tutta la giornata, dalle 10.30 alle 20.30, Zio Ludovico (il present-attore Emanuele Cristallo) e i suoi volontari inviteranno tutti, adulti e bambini, curiosi e distratti, a mettersi in gioco in maniera sana e inclusiva. A ognuno dei tavoli un tutor si preoccuperà di spiegare uno dei tanti giochi di società messi a disposizione della struttura errante e assicurerà il corretto svolgimento della sessione dimostrativa per tutta la durata della partita, intervenendo al bisogno. Al fine di aumentare la relazione tra gli avventori, chiunque potrà sedersi anche a tavoli formati ma non a partite iniziate. La Ludoteca viaggiante di Zio Ludovico, è stata già Protagonista per gran parte del 2019 in alcune piazze della nostra regione (Potenza, Matera, Montescaglioso e Barile) ed ha deciso di terminare il suo ludico tour proprio a Pisticci. Sino ad oggi, sono state coinvolte le comunità lucane al fine di diffondere e valorizzare il gioco da tavolo come strumento indispensabile di socializzazione e ricreazione Sana ed intelligente. Accorrete Popolo pisticcese, e Vi meraviglierete a constatare con quale facilità il gioco da tavolo si sostituirà a quelli tecnologici, giochi che, in molti casi, connettono dividendo. Imparerete a divertirvi anche arrivando secondi, rinforzando il valore del rispetto di regole. Scoprirete così quanto sia facile stare bene con gli altri, a prescindere dall’età e dagli interessi. I giochi da tavolo usati per la giornate del ludopark, sono veloci da spiegare e da capire, didatticamente utili, divertenti e di breve durata. Alcuni richiederanno piccoli sforzi di concentrazione e/o ragionamenti logico-matematici, facilmente superabili anche dai bambini dai 5 anni. L’allestimento dello spazio ludico, nel suo insieme, ricorderà quello di un tipico Luna Park . George Bernard Shaw affermava che l’uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. Noi vi stiamo offrendo la ricetta per l’eterna giovinezza!| Accorreteee! È arrivato il Ludopark!!!

Per prenotare una data nella vostra città, o per invitarci nelle scuole o per animare diversamente una festa, scrivete a ZIOLUDOVICO@GMAIL.COM O sui canali social dell’Associazione.