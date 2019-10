Sarà in radio da venerdì 25 ottobre “Klimt”, il nuovo singolo di Gio Evan.

“Natura Molta” (1Day/MArteLabel, distribuzione Artist First), in uscita lo stesso giorno:“Klimt” è dedicata all’uomo che ha capito di non essere solo uomo. È una canzone dedicata ai sovrumani, agli acrobati di vita, che in un mondo educato al cerchio e al quadrato, loro salgono sul trapezio, e si invitano ai salti mortali”, racconta l’artista. Il brano è l’ultimo estratto dal doppio album” (1Day/MArteLabel, distribuzione Artist First), in uscita lo stesso giorno:“Klimt” è dedicata all’uomo che ha capito di non essere solo uomo. È una canzone dedicata ai sovrumani, agli acrobati di vita, che in un mondo educato al cerchio e al quadrato, loro salgono sul trapezio, e si invitano ai salti mortali”, racconta l’artista.

“Natura Molta” racchiude 10 canzoni e 10 poesie: un disco fatto di versi e note che celebrano la forza rivoluzionaria della semplicità, percorrono le sfaccettature della natura umana fatta di fragilità e coraggio, cantano l’urgenza della felicità, la difesa delle emozioni, l’intensità dell’io e del noi.

All’uscita del disco seguirà “Natura Molta Tour”, la tournée nei club che prenderà il via il 27 novembre dai Magazzini Generali di Milano, in cui l’artista sarà accompagnato da una piccola orchestra. Queste le prime date annunciate: 27 novembre Milano (Magazzini Generali), 28 novembre Roma (Monk), 30 novembre Napoli (Common Ground), 6 dicembre Firenze (Viper), 13 dicembre Taneto di Gattatico-RE (Fuori Orario Circolo Arci), 14 dicembre Cesena (Vidia), 28 dicembre Conversano-BA (Casa delle arti), 11 gennaio Brescia (Latteria Molloy), 16 gennaio Bologna (Locomotiv), 17 gennaio Roncade-TV (New Age), 18 gennaio Livorno (The Cage), 25 gennaio Venaria Reale-TO (Teatro della Concordia).

Prima di partire per il tour, Gio Evan volerà a Miami, dove il 15 e 16 novembre sarà protagonista insieme a Carmen Consoli di HIT WEEK, il più importante Festival al mondo dedicato alla diffusione della musica e della cultura italiana oltre i confini nazionali prodotto da Music Experience Roma S.r.l Mela Inc. e realizzato con la partecipazione di FIMI, Ice Italian Trade Agency. Il 15 novembre l’artista terrà uno speciale showcase alla Florida International University dedicato alla parola, mentre il giorno successivo si esibirà insieme alla cantautrice catanese.

Gio Evan, all’anagrafe Giovanni Giancaspro, è un artista poliedrico, scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada. Con oltre 700.000 follower è il poeta vivente più seguito in Italia.