Il cantautore con il miglior debutto del 2019

e la pop star multi-platino

AJ MITCHELL, AVA MAX

in radio da venerdì 25 ottobre

“SLOW DANCE”

Il giovane cantautore AJ Mitchell, arriva in radio da venerdì 25 ottobre con “Slow Dance”, un coinvolgente duetto con la pop star multi-platino Ava Max.

Il brano vanta già 12 milioni di stream su Spotify ed è la title track dell’EP di AJ Mitchell, “Slow Dance” (Epic Records/Sony Music).

Il videoclip, diretto da Miles & AJ, è ambientato in una chiesa ed in una piscina, dove AJ e Ava Max ballano un lento indossando i panni di una coppia innamorata.

Questo duetto alimenta l’ascesa di AJ Mitchell nel panorama pop mondiale. Il 2019 è stato un anno fondamentale per il cantautore americano: da gennaio ad oggi ha raggiunto più di 40 milioni di stream su Spotify con i singoli “All My Friends”, “Talk So Much”, “Move On” e “After Hours” con Nina Nesbitt. Non solo, durante l’anno si è anche esibito in svariati concerti negli Stati Uniti, dimostrando il suo talento nelle performance live.

AJ MITCHELL

Dotato di una voce strepitosa e di un carisma, AJ Mitchell è il nuovo leader del pop-R&B. Nato e cresciuto a Bellville, Illinois, nel 2017 è passato da caricare foto da migliaia di like sui social media a scrivere e registrare il suo singolo d’esordio “Used To Be”. AJ ad oggi vanta più di 40 milioni di stream su Spotify, ha firmato con la prestigiosa etichetta Epic Records, e si è trasferito a Los Angeles.

Con oltre 100 milioni di stream totali raggiunti con “I Don’t Want You Back, “Girls,” “All My Friends,” “Talk So Much,” e “Move On”, e con più di 3.4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, AJ Mitchell è la pop star con il miglior debutto del 2019.

Acclamato da Billboard, Idolator e Seventeen, si è esibito anche al The Today Show e al Good Day New York.