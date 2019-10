Charlie XCX ‘White Mercedes’ (EDX’s Miami Sunset Remix) + Original Version anche su Radio Laser

Charlie XCX

‘White Mercedes’ (EDX’s Miami Sunset Remix)

+ Original Version

A soli 26 anni CHARLI XCX ha già ottenuto molti riconoscimenti e successi non solo come cantante, ma anche come regista di video, di documentari, come conduttrice radiofonica e come capo di un’etichetta discografica, oltre ovviamente a quelli di compositrice. Al di là della sua hit ‘BOOM CLAP’ (dalla colonna sonora del film ‘COLPA DELLE STELLE’), Charli ha anche composto i brani “I LOVE IT”, portata al successo dalle Icona Pop, ‘FANCY’ interpretata da Iggy Azalea e la recente hit mondiale ‘SEÑORITA’ di Shawn Mendez e Camilla Cabello.

‘White Mercedes‘ è nuovo singolo estratto da ‘Charlie’, album uscito il 13 settembre e zeppo di collaborazioni con gli artisti più cool del momento come Lizzo e Christine and the Queens.

Questo singolo vanta un remix di EDX che come in altri casi recenti(Janelle Monae ‘Make Me Feel’, Bazzi ‘Beautiful’) da solo può fare la differenza

Charli sarà inoltre in Italia, per una unica data esclusiva, il 18 novembre al Fabrique di Milano