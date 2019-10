CNA : a Matera il seminario dal titolo ” LAVANDERIA – La Cultura e la Professionalità del Pulito”

Domenica 10 Novembre 2019 ore 9.00 presso la sala conferenze del Palace Hotel a Matera si terrà il seminario dal titolo ” LAVANDERIA – La Cultura e la Professionalità del Pulito -“

Cultura, afferma Francesco Lopedota Portavoce nazionale delle Pulitintolavanderie di CNA, non vuol dire necessariamente solo l’insieme delle cognizioni intellettuali che una persona ha acquisito attraverso lo studio e l’esperienza, ma significa anche passione e professionalità con la quale si svolge il proprio lavoro, la propria arte, la propria professione ed è per questo che nell’anno di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 CNA ha deciso di tenere un importante seminario rivolto alle imprese che operano nel settore delle pulitintolavanderie.

Perché, conclude ancora Lopedota, ciascun settore produttivo soprattutto quello del variegato mondo artigiano é caratterizzato in primis dalla grande passione che anima tutti coloro che ci lavorano: titolari, dipendenti, collaboratori perché in loro é’ intrinseca la cultura del lavoro, la cultura del lavoro fatto bene in base a metodi e tecniche secolari, caratteristiche tipiche del lavoro dell’artigiano, che a partire dal Rinascimento, ha contribuito all’affermazione nel mondo dell’Italian Way Of Life.

Il seminario del 10 novembre p.v., aggiunge Leo Montemurro Presidente regionale CNA, si pone l’obiettivo di fornire da un lato nozioni di carattere tecnico che possano rendere più semplice e proficuo il lavoro delle imprese del settore ma dall’altro anche strumenti in grado di evitare l’insorgere di eventi conflittuali con il cliente. Va pertanto nella direzione di contribuire a rendere più competitive le nostre imprese in un’ottica di migliore posizionamento delle stesse sul mercato, sempre più agguerrito e soggetto anche a comportamenti sleali quali quelli per esempio delle lavanderie self/service.

Nel corso del seminario verranno forniti, inoltre, importanti spunti sulle tecniche per evitare l’insorgere di conflitti con i clienti, sulle diverse tecniche di lavaggio dei tessuti a cura di esperti di fama nazionale come pure importanti feedback sugli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

Il programma prevede il saluto in apertura dei lavori a cura del Presidente della Cna Basilicata Leo Montemurro cui farà seguito l’introduzione del Portavoce Nazionale Cna Pulitintolavanderie Francesco Lopedota. Relativamente agli interventi tecnici Yoga-Patty relazionerà sul tema ” Conflitti modo ironico di affrontarli”, l’Ing. Giuseppe Lapacciana su “Sicurezza e adempimenti gas radon”.

Al pomeriggio la relazione su tecniche e tipi di lavaggio e tessuti a cura di Giuseppe Pennino – Ricercatore tessile e gli interventi dei partner che cureranno i seguenti approfondimenti tecnici:

Firbimatic – Dr. Mirco Mongillo – “Nuove tecnologie. Nuovi Solventi”.

Ditta Alberti – Silvia Badiali – “Prodotti Chimici “.

3Logis by Tausoft – Stefano Caranti – “Gestionali Lav.Ric.Elettronica”

FB Sottovuoti – Fabio Bruno – ” Sottovuoto, vantaggi e utilità”.

La conclusione dei lavori è prevista per le ore 17.00 dopo le risposte a cura dei relatori alle domande dei partecipanti.

Per l’adesione al seminario, la cui partecipazione è gratuita, è necessario inviare una mail con gli estremi aziendali ed il numero delle persone partecipanti a segreteria.mt@cna.it o comunicare la propria partecipazione alla segreteria organizzativa telefonando allo 0835/387744.

Matera, 21.10.2019