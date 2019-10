Castellaneta, differenziata al 72% e nuovo centro comunale di raccolta in arrivo

Il Comune di Castellaneta si conferma fra i comuni turistici di Puglia più virtuosi e attenti all’ambiente, con la raccolta differenziata che schizza al 72,45% a settembre 2019 e una media annua di poco superiore al 65%.

Buoni i risultati anche a luglio e agosto: rispettivamente 60,37% e 63,12%, in un periodo in cui si registra un aumento esponenziale della popolazione, soprattutto nella località di Castellaneta Marina, con migliaia di pendolari e villeggianti, e vi è stato il cambio del gestore del servizio di igiene urbana, con il passaggio dall’ATI Area Sud – Ercav. Positivo anche il riscontro del Centro Comunale di Raccolta di Castellaneta Marina, oramai un punto di riferimento per la località, in grado di accogliere la consegna di ingombranti e altre frazioni differenziate, che fa il paio con le ecoisole automatizzate distribuite nell’agro, che consentono il deposito h24 dei rifiuti.

Con l’entrata a regime del nuovo gestore, l’obiettivo è quello di migliorare in termini quantitativi, puntando al 70% di rifiuti differenziati, ma soprattutto in termini di qualità del servizio e dell’igiene urbana. Durante la stagione estiva sono stati messi in campo una serie di iniziative di educazione ambientale, come la campagna Keep Plastic, con la distribuzione di gadget ecologici e il patrocinio a diverse giornate ecologiche in collaborazione con Legambiente Puglia e le scuole cittadine. Nelle prime settimane di ottobre sono stati effettuati interventi di pulizia delle griglie nei centri urbani di Castellaneta e Castellaneta Marina, assieme ad una massiva derattizzazione che ha portato notevoli risultati.

«L’ambiente rappresenta uno dei temi più importanti per l’intera Amministrazione – commenta l’assessore Giuseppe Angelillo – e la nostra sfida è quella di migliorare costantemente la qualità della vita e dell’igiene urbana. In agenda, abbiamo l’avvio del servizio di raccolta a domicilio per le persone in difficoltà e la consegna delle compostiere, in particolare ai residenti nell’agro o dotati di giardino. Anche sul piano dell’informazione e della comunicazione, lanceremo a breve un app ed un sito web dedicato, assieme a campagne di educazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole».

«Siamo soddisfatti dei risultati registrati ad oggi – aggiunge il Sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti – ma vogliamo fare molto di più. Puntiamo al 70%, mettendo in campo nuovi servizi, come il centro comunale di raccolta di Castellaneta, in cui è in corso il bando di gara e che sorgerà in via Taranto, assieme a una casa del riuso e del riciclo e ad un sempre più importante coinvolgimento della comunità ad un nuovo approccio nei confronti dell’ambiente, che punta a differenziare i rifiuti per avviarli al recupero e a ridurre, in generale, la quantità prodotta».