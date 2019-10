FANELLI INCONTRA CONSORZIO DI BONIFICA E EIPLI SU CARENZE IDRICHE INVASI LUCANI 

Su urgente richiesta dell’Assessore all’Agricoltura Francesco Fanelli si è tenuta in mattinata una riunione presso gli Uffici del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali con il Commissario ed il Direttore dell’EIPLI, Dott. Altomonte e Ing. Pugliese, l’Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica della Basilicata, Avv. Musacchio e il Dirigente Generale del Dipartimento, avv. Del Corso, per fare il punto della situazione circa i residui fabbisogni irrigui alla luce della situazione di scarsità idrica degli invasi lucani. Dall’incontro è emerso che a causa dell’assenza delle piogge è necessario in particolare monitorare lo schema dell’Agri convenendo con ENEL, anch’essa contattata durante l’incontro, una puntuale programmazione dei rilasci dal Pertusillo. L’Assessore Fanelli ha chiesto ai presenti la massima attenzione sul tema per scongiurare possibili situazioni di crisi in caso di perdurante assenza di precipitazioni.

