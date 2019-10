INFRASTRUTTURE: DA CESTARI INCORAGGIAMENTO E SOSTEGNO A PRESIDENTE BARDI

“L’impegno del Presidente Bardi a fornire infrastrutture al servizio di imprese e cittadini lucani è tanto più importante perchè è stato pronunciato alla Fca di Melfi che in 25 anni di attività conosce bene cosa significhi il gap infrastrutturale e quali ostacoli ha dovuto superare per far arrivare le auto prodotte a Melfi sui mercati internazionali”. Ad affermarlo è l’ing. Alfredo Cestari, presidente del Gruppo omonimo, aggiungendo che “è un impegno che merita incoraggiamento e sostegno ad ogni livello in direzione dell’apertura della pista di Pisticci ai voli turistici e commerciali, come sollecito da tempo, all’ammodernamento della rete ferroviaria e stradale. Il presidente ha correttamente inquadrato le problematiche infrastrutturali nelle prospettive della Zes Jonica. Sono certo che l’aviosuperficie di Pisticci ha un ruolo importante da svolgere al pari delle infrastrutture portuali di Taranto e Bari. Sulle infrastrutture al servizio dell’imprenditoria e dei cittadini in Basilicata – dice Cestari – si scontano antichi ritardi, sottovalutazioni, inadempienze politico-istituzionali che, sono sicuro, la nuova Giunta Regionale vorrà colmare. Dobbiamo in proposito ricordare che la riapertura dell’aviosuperficie di Pisticci necessita di tempi ragionevolmente ristretti se la Basilicata vuole tenere il passo con la programmazione degli interventi della Regione Puglia che oltre ai porti di Taranto e Bari riguardano la riapertura degli aeroporti di Taranto e Foggia.

Domenica sarà a Matera il Ministro degli Affari Esteri Dimaio per presentare le iniziative per l’Expo Dubai 2020. L’ing. Alfredo Cestari, in qualità di presidente della Camera di Commercio ItalAfrica, insieme al suo staff, sta lavorando da tempo all’appuntamento di Expo Dubai 2020 da sfruttare al meglio quale ulteriore opportunità per promuovere la cooperazione economica e culturale tra la Basilicata, le regioni del Sud e il resto del mondo. Al centro c’è il Progetto “Sud Polo Magnetico”, a favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese specie della Basilicata e del Sud. “Per questa ragione abbiamo definito – dice Cestari – il Memorandun per la realizzazione di progetti di sviluppo e di collaborazione istituzionale e commerciale in vista di Expo 2020 Dubai tra la Regione Basilicata e l’ambasciata degli Emirati Arabi un nuovo tassello dell’impegno da intensificare verso l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese lucane, a partire dall’esperienza di Expo Milano, che ci ha visti tra i protagonisti in rappresentanza dei Paesi dell’Africa centrale (e non solo), per sottolineare la necessità che la Basilicata punti di più sulla cooperazione internazionale, per accrescere il brand Matera specie dopo il 2019. Il nostro punto di arrivo – sottolinea Cestari – è la realizzazione di una piattaforma per portare fuori regione le opportunità che possiamo offrire, quindi aprirsi per creare un link permanente. Oltre al turismo sono tante le occasioni di avvio di interscambio, non solo cultura, ma export, import, partenariati tra imprese e professionisti”.