PISTICCI – PISCINA COMUNALE RISPARMIO ENERGETICO ANNUO DI 33 MILA EURO

PISTICCI. Per ammodernare la Piscina Comunale di Marconia, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco pentastellato Viviana Verri, ha recentemente approvato un progetto di efficientamento energetico per un importo di 90 mila euro. Come ci ha spiegato l’Assessore al ramo Salvatore De Angelis, si tratta di fondi ministeriali assegnati al comune di Pisticci, , grazie all’art.30 del Decreto Crescita, che riconosce la erogazione di finanziamenti ai Comuni Italiani in relazione al numero di abitanti, per attività di efficientamento energetico relativo a strutture pubbliche. “Attraverso questo intervento – ha spiegato De Angelis – si potrà ammodernare la nostra piscina di Marconia. Un intervento importante da realizzare destinando i fondi ricevuti per l’attività di efficientamento energetico così da ridurre i costi di gestione e rendere la struttura più sostenibile, in considerazione della pubblicazione del nuovo bando di gara per l’efficientamento pluriennale”. Secondo il progetto approvato, si provvederà quindi alla istallazione di una unità di cogenerazione che potrà soddisfare l’intero fabbisogno del complesso, riducendo anche l’impiego di gas per il riscaldamento dell’acqua delle vasche oltre che degli ambienti interni. In pratica, dal punto di vista economico, con un investimento di 90 mila euro, si potrà avere una notevole riduzione dei consumi energetici per circa il 37% e quindi con un risparmio monetario stimato in oltre 33 mila euro annuo. Sempre secondo quanto ha spiegato l’Assessore De Angelisi, l’impiego dell’impianto di cogenerazione permetterà di poter risparmiare oltre una cinquantina di tonnellate di petroli annui, o oltre a mancate emissioni di CO2 in atmosfera di 127 tonnellate per anno, che equivarrebbe all’uso quotidiano di oltre una cinquantina di autoveicoli. “ Così – ha aggiunto e concluso – contiamo di poter recuperare una struttura sportiva che rappresenta il fiore all’occhiello del nostro territorio e che tra notevoli sforzi da parte dell’Amministrazione comunale, da tre anni viene garantita una offerta sportiva di ottimo livello ”. MICHELE SELVAGGI

