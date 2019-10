APT BASILICATA – Viva la Gente a Potenza dal 14 al 21 ottobre

L’Apt Basilicata – in collaborazione con Regione Basilicata, Comune di Potenza e Diocesi di Potenza – sta sostenendo e promuovendo la manifestazione “Viva la Gente”, in programma nel capoluogo lucano dal 14 al 21 ottobre.

“Viva la Gente” è un’organizzazione no-profit che nasce nel 1965 con l’intento di sensibilizzare i giovani di ogni paese ai valori della condivisione, della fiducia e del rispetto reciproco, avvalendosi di strumenti che creano facilmente senso di unione e collaborazione quali la musica, i viaggi e l’apprendimento.

Di seguito il programma

e il link alla sezione dedicata all’evento sul portale Basilicataturistica.it (clicca qui)

Lunedì 14 ottobre

Arrivo a Potenza e accoglienza nelle famiglie

MartedÌ 15 ottobre

Sfilata Viva la Gente, tour della città e saluto di benvenuto

09:45 – 14:00 – Attività nelle scuole: Liceo Linguistico Leonardo da Vinci e Istituto di Istruzione Superiore F.S. Nitti e Istituto Comprensivo G. Leopardi

15:00 – 16:00 – Visita guidata del cast al Centro Storico di Potenza

18:00 – 18:30 – Sfilata attraverso la città a partire da Porta Salza con arrivo alla Sala del Sacro Cuore dove APT Basilicata, Comune di Potenza e Arcidiocesi di Potenza porgeranno il saluto istituzionale al cast di Viva la Gente

MercoledÌ 16 ottobre

Giornata di attività nelle scuole e nel centro di Potenza

09:45 – 14:00 – Attività nelle scuole: Liceo Scientifico Galileo Galilei

09:45 – 15:00 Liceo Artistico Musical a Coreutico

18:00 – 21:00 – Piazza Mario Pagano

Negli stand: Cultural Fair

Incontri con il cast composto da ragazzi provenienti da più di 14 nazioni del mondo. Presentazione dei loro paesi e delle loro tradizioni attraverso abiti tradizionali, giochi, espressioni artistiche e musicali

Sul palco: esibizioni

Si alterneranno artisti locali e ragazzi di Potenza appartenenti alle Associazioni Iatrida, Metamorfosi, Loncar, Il Cigno, Rappers locali che proporranno performance di danza e musica.

Al termine Mini show con il cast di Viva la Gente

GiovedÌ 17 ottobre

Giornata di attività nel centro di Potenza

18:00 – 21:00 – Piazza Mario Pagano

Negli stand: Cultural Fair

Incontri con il cast composto da ragazzi provenienti da più di 14 nazioni del mondo. Presentazione dei loro paesi e delle loro tradizioni attraverso abiti tradizionali, giochi, espressioni artistiche e musicali

Sul palco: esibizioni

Si alterneranno artisti locali e ragazzi di Potenza appartenenti alle Associazioni Metamorfosi, Loncar, Il Cigno, Rappers locali che proporranno performance di danza e musica.

Al termine Mini show con il cast di Viva la Gente

VenerdÌ 18 ottobre

Viva la Gente Live on Tour show

13:00 – 20:00 – Tour del backstage

20:30 – 23:00 – “LIVE ON TOUR 2019” SHOW

Lo spettacolo vede sul palco 100 ragazzi che mettono in scena musica contemporanea originale, brani internazionali e performance di danza.

Un format artistico unico e ad alto tasso di energia che ispira e sottolinea i legami che uniscono i giovani provenienti da tutto il mondo, agenti positivi del cambiamento, per un mondo migliore.

Sabato 19 ottobre

Tour di Matera

Domenica 20 ottobre

Giornata libera con famiglie ospitanti

Lunedì 21 ottobre

Partenza