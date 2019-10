ANCHE UN PISTICCESE ANTONIO VALENTE NEL CAST DI IMMA TATARANNI SOSTITUTO PROCURATORE

PISTICCI. Una piacevole sorpresa durante la proiezione della serie prima TV nazionale “Imma Tataranni. Sostituto Procuratore”, in onda domenica sera su Rai Uno. Oltre ad essere più volte citata la nostra città, Pisticci, dove l’episodio è parzialmente ambientato e girato, durante la seconda parte della puntata, fa la sua comparsa il nostro concittadino Antonio Valente, in una scena esterna che lo vede, unitamente ad un gruppo di cittadini comodamente seduti in un angolo della città, rispondere ad alcune richieste di informazioni del giudice Tataranni, donna di carattere, decisa, testarda, che non fa sconti a nessuno, ruolo interpretato dalla bravissima attrice brindisina Vanessa Scalera. Un breve dialogo, con poche parole, quanto basta per capire che Valente ha studiato bene la parte assegnata dal regista, che, non sappiamo se fosse già a conoscenza delle qualità recitative del nostro compaesano, un attore nato, già abbastanza noto al pubblico di casa, per essersi esibito più volte con la Compagnia teatrale materana del “Teatro povero” di Tonio Epifania. Qualche mese fa, infatti, ( ma lo aveva fatto già negli anni scorsi, compresa una applauditissima apparizione nell’Anfiteatro La salsa del rione Dirupo a Pisticci ) era tra gli attori della commedia in misto vernacolo materano – pisticcese “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”, in scena per qualche sera all’auditorium “R.Gervasio” di Matera città, in un lavoro divertentissimo che esplora l’aspetto tragicomico della politica nostrana, da sempre legata al doppio duro a morire “vizi privati e pubbliche virtù”. Una brillante idea di Tonio Epifania in cui Antonio Valente ( nella vita, Ispettore del lavoro dell’ASL in pensione da qualche tempo) interpretava la parte di un politico, tale onorevole Tisotto. Esperienza di cui lui andava orgoglioso e fiero della parte assegnata, che aveva saputo ottimamente interpretare, come del resto aveva saputo fare anche nel breve incontro con il Sostituto Procuratore Imma Tataranni, nella puntata dell’altra sera. Per Antonio, tante telefonate per felicitazioni, complimenti e, naturalmente, richieste di…..autografi da parte dei concittadini pisticcesi che lo avevano seguito in Tv. Chissà, per l’attore nostro concittadino, questo potrebbe essere solo…l’inizio di un nuovo percorso televisivo. Le qualità non mancano. Gli auguri glieli facciamo noi.

MiCHELE SELVAGGI