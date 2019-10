Protocollo d’intesa Ordine Psicologi Basilicata – Unicef

È stato siglato a Matera, lo scorso sabato 12 ottobre, nella sala convegni dell’Hotel Le Monacelle, un importante protocollo d’intesa tra l’Ordine degli Psicologi di Basilicata, presieduto dalla dott.ssa Luisa Langone e l’Unicef, presieduto in regione dalla dott.ssa Angela Granata. L’iniziativa, promossa e organizzata, in collaborazione con il Miur e con il patrocinio dell’Unesco, di Matera 2019, della BCC Basilicata e di numerose altre realtà istituzionali, ha inteso riportare l’attenzione sul tema “Violenza e Infanzia”, in occasione di 30 anni di impegno a tutela e a difesa dei bambini. La protezione dei più piccoli, si è detto, deve essere contestuale al sostegno alle famiglie, alle scuole e all’intera comunità educante, per assicurare a ciascuno il benessere bio-psico-sociale. Hanno preso parte all’incontro/dibattito la dott.ssa Baldassarre, direttore CIDP Roma-Padova, il dott. Cappelli, coordinatore dell’accordo di programma “Basilicata in marcia per la Cultura”, il dott. Giuliano, Garante Regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Così la dott.ssa Langone: “Il contributo degli psicologi è fondamentale per promuovere azioni finalizzate alla salvaguardia del benessere psicologico, della salute mentale dei bambini tutti, degli italiani, degli stranieri non accompagnati, attraverso la programmazione di screening e attività di prevenzione, e come Ordine ci impegniamo a diffondere una cultura psicologica di diritti perché il benessere psicologico è un diritto di tutti; dei bambini ancor di più”.