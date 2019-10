MALUMA, J BALVIN – “QUÉ PENA” su RADIO LASER dal 18 OTTOBRE

Le due superstar colombiane



MALUMA e J BALVIN

per la prima volta insieme

in un nuovo, coinvolgente singolo

“QUÉ PENA”

in radio da venerdì 18 ottobre

Dopo tanta attesa, le due superstar colombiane MALUMA e J BALVIN, per la prima volta insieme in radio da venerdì 18 ottobre con “QUÉ PENA”, una ballata reggaetòn dal ritmo coinvolgente e sensuale.

Il brano, che conta già 20 milioni di stream, è stato prodotto da Edgar Barrera “Edge”, Sky Rompiendo e DeeMad e scritto da Maluma, J Balvin, Edgar Barrera, Alejandro Ramirez e Wissem Larfaoui.

Maluma e J Balvin, entrambi artisti pluripremiati al vertice della loro carriera, nonostante i media e i fan spesso li riportino come "competitor", con questo brano sembrano nati per collaborare insieme.

Il video ufficiale girato a New York dal regista Colin Tiley, che conta già più di 63 milioni di visualizzazioni, ironizza sul modo in cui i due cantanti si imitano a vicenda nell’esporsi sui social network. Le immagini, che sottolineano i rispettivi stili di Maluma e J Balvin, raccontano di una serata di divertimento per le vie della città insieme a due ragazze.

“Ey Que Pena, tu nombre no, pero tu cara me suena”

(da “Qué pena”)

MALUMA

Il cantante colombiano di soli 25 anni è considerato una delle voci più importanti della musica latina ed è un artista ammirato dai giovani di tutto il mondo. Vincitore del "Best Contemporary Pop Vocal Album" con "F.A.M.E" ai Latin Grammy 2018, Maluma è uno degli artisti più popolari sui social media con oltre 23 milioni di fan su Facebook, 6 milioni di follower su Twitter e 46.5 di follower su Instagram (rendendolo uno degli artisti Latino-Americani più seguiti). Il suo canale YouTube/VEVO ha totalizzato più di 9 miliardi di visualizzazioni e più di 22 milioni di iscritti. Con il "Maluma World Tour" ha raggiunto un successo non paragonabile a nessun altro artista latino, avendo venduto oltre un milione di biglietti in 105 concerti in tutto il mondo solamente nel 2017 e diventando l'artista latino che ha venduto di più nei concerti. Nel 2018 ha registrato sold out ovunque negli Stati Uniti e in Europa con il tour di F.A.M.E.: tra gli altri, sold out alla Madison Square Garden Arena (New York), all'American Airlines Arena (Miami) e due The Forums (Los Angeles). Il suo tour mondiale "11:11" sta registrando sold out ovunque, in Europa, America Latina e negli USA. Dal 2015, da quando fa parte di Sony Music Latin, Maluma ha pubblicato 3 album, che hanno tutti debuttato alla prima posizione della classifica degli album di Billboard Latin "Pretty Boy Dirty Boy" (2015), "F.A.M.E." (2018) e "11:11" (2019). Ad oggi Maluma ha registrato tredici prime posizioni secondo la classifica degli album di Billboard Latin. Anche in Italia Maluma riscuote sempre più successo: i singoli "Mala Mia", "El Prestamo", "Sin Contrato" (feat. Fifth Harmony), "El Perdedor" e "Borro Cassette" sono stati certificati oro; "Vente Pà Cà" (Ricky Martin feat. Maluma), "Corazon" e "HP" invece certificati platino. Enorme successo per il featurig con Shakira, "Chantaje", 3 x platino e "Felices Los 4", 2 x platino.

J BALVIN

Conosciuto anche come “ambasciatore globale del Reggaeton”, è uno degli artisti che registra il maggior numero di stream al mondo, e ha sviluppato una vera e propria legione di fan rappresentata da più di 60 milioni di follower sui social network. J Balvin sta guidando una seconda generazione di stelle della Musica Urbana, che stanno portando la musica latina ad un successo globale senza precedenti. Allo stesso tempo, J Balvin è uno dei maggiori rappresentanti della musica e cultura latina, diventando anche uno dei collaboratori più richiesti nell’industria musicale e uno dei performer più desiderati dai festival mondiali. Quest’anno si è esibito in apertura in occasione dei GRAMMY Awards, nominato per il Premios Lo Nuestro “Artist of the Year” per la terza volta consecutiva, ha raggiunto la prima posizione per la sedicesima volta e il suo nome è stato inciso nella storia della Musica Urban come primo artista reggaeton ad esibirsi al Coachella e il primo artista latino americano in assoluto a esibirsi come headliner al Lollapalooza. Più recentemente J Balvin e Bad Bunny hanno rilasciato la più grande sorpresa dell’anno nel mondo della musica latina, facendo uscire la scorsa estate “Oasis” che è rimasto otto settimane alla prima posizione degli album latini, mentre Balvin ha contemporaneamente mantenuto la posizione n. 1 nella classifica degli artisti globali di YouTube Music per 12 settimane consecutive (3 mesi). Attualmente, J Balvin sta attraversando gli Stati Uniti con il suo spettacolare “ARCOIRIS (Rainbow) TOUR” (produzione live sviluppata in collaborazione con il collettivo artistico FriendsWithYou).