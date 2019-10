Villapiana diventa Smart City. Completato il primo tassello che rende la città più “intelligente”.

Le Smart City, infatti, rappresentano l’ultima tendenza in fatto di pianificazione urbanistica tesa a migliorare la qualità della vita.

Il Comune di Villapiana ha partecipato al bando regionale per il finanziamento di interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni, indetto dalla Regione Calabria.

L’obiettivo era quello di ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche con l’integrazione di fonti rinnovabili, mediante l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete).

Il progetto è costato quasi 167mila euro con una quota di cofinanziamento da parte del Comune di quasi 17mila euro.

La realizzazione del progetto ha visto l’ammodernamento dell’impianto tramite la sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti dotati di lampade a scarica con nuovi apparecchi a tecnologia led, equipaggiati con riduttori di flusso luminoso punto-punto.

E per fare un primo passo verso le Smart City, è stata installata in via Santa Maria degli Angeli una pensilina tecnologica per la ricarica di dispositivi quali smartphone, tablet, pc portatili e una bici elettrica a pedalata assistita, dotata di caricabatteria. Inoltre, è stata installata una panchina per il controllo meteo, dotata di datalogger e telecamera ad alta risoluzione.

In piazza Dante, invece, campeggia un tabellone elettronico, che permetterà all’Amministrazione comunale di comunicare con i cittadini in tempo reale.

È possibile, infatti, creare un filo diretto con i cittadini, coinvolgendoli in un ciclo di informazione quotidiana su tutte le notizie di pubblico interesse, come ad esempio: iniziative ed eventi, attività dell’Amministrazione, orari di apertura degli uffici, raccolta differenziata dei rifiuti, avvisi turistici in varie lingue, chiusura al traffico.

Villapiana, 9 Ottobre 2019