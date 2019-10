INAUGURAZIONE EXTRA MATERA 2019.  INFOPOINT PER DARE VISIBILITA’ AI TERRITORI DELL’ENTROTERRA. VENERDI’ 11 OTTOBRE ORE 17:30 MEDIATECA DI MATERA

Sarà inaugurato Venerdì 11 Ottobre, alle ore 17:30, presso la sede della Mediateca A. Ribecco di Matera l’Infopoint Extra Matera 2019. Extra-ordinary Experience sorto con l’obiettivo di dare visibilità alla Val d’Agri e alla Val Camastra a Matera.

Si tratta di un progetto di cui Viggiano è il comune capofila e ne fanno parte i comuni di Aliano, Calvello, Grumento Nova, Moliterno, Montalbano Jonico, Sarconi, Tramutola e Tursi. Partner del progetto sono la Fondazione Eni Enrico Mattei, la Provincia di Matera, la Cattedra Unesco dell’Università degli Studi della Basilicata e l’A.P.T Basilicata.

Un temporary infopoint attivo per due giorni a settimane alternate fino alla fine del 2019, per un totale di operatività che può essere riassunto in: 4 mesi, 18 settimane, 7 eventi complessivi. Convegni, dibattiti, proiezioni digitali, intermezzi teatrali e musicali accompagneranno le attività del progetto. Le tematiche sono state poi declinate in programmi di eventi dedicati.

Un’analisi sulle peculiarità di ogni luogo ha permesso d’individuare le tematiche comuni che caratterizzano i comuni interessati: natura, arte, cultura e cibo. Sarà occasione per presentare il portale turistico intornomatera2019.com che consentirà ai tanti visitatori di conoscere i principali itinerari turistici che può offrire l’entroterra lucano.

Alla cerimonia inaugurale parteciperanno Ines Nesi in rappresentanza della Provincia di Matera, Amedeo Cicala, Sindaco del Comune di Viggiano, Annalisa Percoco per la Fondazione Eni Enrico Mattei che illustrerà il portale intornomatera2019.com, Cristiano Re, Responsabile Progetti Territorio della Fondazione Eni Enrico Mattei che illustrerà nel dettaglio Extra Matera 2019, ed i Sindaci dei comuni coinvolti nel progetto.

Le conclusioni della cerimonia saranno affidate a Patrizia Minardi responsabile dell’Ufficio Servizi Culturali e Turistici della Regione Basilicata e al Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata Carmine Cicala.

A conclusione della serata ci sarà l’esibizione del Duo di Arpa Viggianese formato da Dafne Nardella e Francesca Stella.