Minervino Murge (BT). Sorpreso fuori dalla propria abitazione in orario notturno, in violazione delle prescrizioni dell’A.G., oppone resistenza ai Carabinieri. Arrestato un pregiudicato 22enne.

La scorsa notte i militari della Stazione di Minervino Murge (BT), nel corso di un servizio perlustrativo, hanno arrestato per resistenza a p.u. R.R. 22enne residente a Canosa di Puglia (BT), pregiudicato.

Lo stesso, benché sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e presentazione alla p.g.. con obbligo di rientrare nella propria abitazione entro le ore 20.00 e non uscirne prima delle ore 07.00, è stato sorpreso dai militari di pattuglia in quella via Bovio, in violazione del citato provvedimento cautelare. Alla vista dei militari, il 22enne si è dato alla fuga, venendo rintracciato e bloccato, dopo aver opposto resistenza. Su ordine della competente A.G., per R.R. si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Trani, in attesa di giudizio.