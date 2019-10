MADONNA I RISE

Dopo l’impronta latina di “MEDELLIN” insieme a MALUMA (disco d’Oro in Italia, Top 10 nella classifica radio, oltre 37 milioni di stream su Spotify e 39 milioni di visualizzazioni su YouTube) e il tocco hip-hop di “CRAVE” in collaborazione con SWAE LEE, MADONNA torna in radio con la ballad “I RISE” da venerdì 4 ottobre.

In “I RISE”, anch’essa contenuta nell’album “MADAME X”, MADONNA si schiera al fianco dei più deboli e omaggia la resilienza dello spirito umano. Il brano è un inno alla sopravvivenza e un omaggio ai sopravvissuti, è un invito a rialzarsi e a lottare per i propri diritti e a guardare avanti.

Il messaggio è chiaro già dall’intro che riprende una parte del discorso tenuto durante la mobilitazione “March for Our Lives” da Emma González, studentessa sopravvissuta alla terribile sparatoria alla Marjory Stoneman Douglas High School in Florida nel febbraio 2018.