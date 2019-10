GAZZELLE Esce venerdì 4 ottobre in radio “SETTEMBRE” il nuovo singolo

GAZZELLE

Esce venerdì 4 ottobre in radio

“SETTEMBRE”

il singolo

che anticipa il nuovo progetto discografico

di prossima uscita

“Settembre è un mese di merda per ricominciare”… o forse no, se venerdì 4 ottobre ci aspetta un nuovo singolo di GAZZELLE! È stato un anno pieno di successi quello del cantautore romano che, grazie al grande affetto dei suoi fan, è riuscito a portare il suo ultimo disco “PUNK”in tutta Italia con numerosi sold out e a collezionare numerose certificazioni. Dopo che “Polynesia”ci ha fatto cantare per tutta l’estate e a coronamento di questo periodo speciale, venerdì arriva quindi “SETTEMBRE”(Maciste Dischi/Artist First), brano di GAZZELLE che anticipa un nuovo progetto discografico di prossima uscita!

A proposito del singolo ( https://Gazzelle.lnk.to/Settembre), l’artista afferma:“Non è mai come sembra davvero, eppure ogni volta ci casco dentro con tutte le scarpe. I sogni appesi ad un filo, una foglia che scappa da un albero. Comunque si.. grazie di esistere, Settembre.“

È uscito il 30 novembre 2018“PUNK”, ultimo album dell’artista – certificato oro da Fimi/GfK Italia – che conta oltre 65 milioni di stream ed è stato anticipato dai brani certificati oro “Tutta la vita”(video al link https://youtu.be/j1_pe1eJ1RU)e“Scintille”(video al link https://youtu.be/85SEjN8fijQ).Il disco contiene anche “Sopra”, singolo già certificato platino (video disponibile al link https://www.youtube.com/watch?v=KVzeLkwd_4k), e la title track “Punk”(video al link https://youtu.be/BJgjju2dFto), certificata oro.

Quest’estate invece, è stato il momento di “Polynesia”, brano già certificato oro, prodotto da Federico Nardelli e disponibile in streaming e digitale al link: https://Gazzelle.lnk.to/Polynesia Diretto da Lorenzo Silvestri e Andrea Losa per Bendo e prodotto da Maestro Production, il video del brano, visibile al link https://youtu.be/0FHtI9wx2Dc, è ambientato nella periferia romana del 2049.

L’inarrestabile Gazzelle è pronto a tornare live a gennaio 2020 con il “POST PUNK TOUR”, durante il quale si prepara a calcare i palchi dei principali palazzetti di tutta Italia.

La tournée, prodotta e distribuita da Vivo Concerti, vedrà l’artista protagonista a Firenze(15 gennaio 2020 al Nelson Mandela Forum), Milano(18 gennaio 2020 al Forum di Assago), Catania(24 gennaio 2020 al PalaCatania), per poi far ritorno nella sua città d’origine, Roma(28 gennaio 2020 al Palazzo dello Sport) e terminare il tour a Bari(5 febbraio 2020 al palaFlorio) e Napoli(8 febbraio 2020 al Palapartenope).

Nell’attesa, è proseguitosenza sosta fino ad agosto il successo live di Gazzelle, dopo aver girato l’Italia con il suo “PUNK TOUR”, la tournée quasi tutta sold out che lo ha visto protagonista nei principali club di tutto il Paese.Il cantautore romano, infatti, è reduce da una prima tranche di date invernali, inaugurate con due esclusivi sold out al Mediolanum Forum di Milano(1 marzo)e al Palazzo dello Sport di Roma (3 marzo), prima di arrivare nei club più importanti di tutta Italia fino al mese di aprile. Dopo la sorprendente performance al Concertone del Primo Maggio a Roma, infatti, a partire da fine giugno l’artista è tornato sui palchi di alcuni tra i più importanti festival estivi, riempiendo piazze e celebri location, con il suo “PUNK TOUR – ESTATE”.

GAZZELLE, all’anagrafe Flavio Pardini, è il giovane cantautore romano, nome di punta del panorama musicale italiano contemporaneo. Caratterizzate da un sound ricercato e da arrangiamenti minimal, le sue canzoni contano milioni di ascolti (i singoli “Sayonara”, “Nero”, “Meglio così” e“Quella te”sono stati certificati oro da Fimi/GfK Italia, “Non sei tu” e“Sopra”disco di platino) e il suo primo tour, terminato a dicembre 2018 con tre date a Roma e Milano, ha visto andare sold out oltre 90 date. Il 2 settembre “Megasuperbattito”, album nella versione deluxe del suo disco d’esordio “Superbattito”, è stato certificato oro.

https://www.facebook.com/gazzelledaje| https://www.instagram.com/gazzelle__/?hl=it