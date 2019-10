BLACKBEAR “HOT GIRL BUMMER” DA VENERDI’ 4 SU RADIO LASER

BLACKBEAR



“HOT GIRL BUMMER”

BLACKBEAR intitolato “HOT GIRL BUMMER” Da venerdì 4 ottobre in radio il singolo diintitolato

“HOT GIRL BUMMER” ha già superato i 50 milioni di stream su Spotify e il video, pubblicato in contemporanea con il singolo, ha raggiunto i 5 milioni di visualizzazioni su YouTube in circa un mese. BLACKBEAR ha trovato l’ispirazione per scrivere il brano lo scorso luglio, dopo l’esplosione dell’hashtag #hotgirlsummer, diventato trend in tutti i social media durante l’estate. Trovato il concept del testo, e utilizzando un sample dal film Billion Dollar Movie, il ventottenne americano ha prodotto il beat dai toni ironici e contagiosi del singolo.

Questo singolo segue la “THE ANOYMOUS SAGA”, uno short film composto dai video “SWEAR TO GOD,” “DEAD TO ME” e “HATE MY GUTS”, tutti estratti dal quinto album in studio intitolato “ANONYMOUS” e pubblicato lo scorso aprile. Inoltre, da settembre BLACKBEAR è partito per il tour europeo che lo porterà ad esibirsi anche in Italia il 17 ottobre al Fabrique di Milano.