ASM, a Matera la prima giornata nazionale dell’Ecografia

Un gazebo verrà posizionato in piazza Vittorio Veneto a Matera martedì 8 ottobre 2019, nella giornata dedicata all’Ecografia e tutti i cittadini potranno recarsi per assumere le giuste informazioni su tale metodica diagnostica. Sarà presente il personale sanitario qualificato e soprattutto equipaggiato da strumentazione ecografica in grado di eseguire gli esami concordati e riservati alla popolazione. Grazie quindi anche alla presenza di Medici Radiologi SIRM, potranno essere offerte tutte le informazioni relative a tale metodica diagnostica, anche in considerazione del fatto che spesso dell’ecografia si ha una percezione sbagliata.

Il presidio in pubblica piazza aiuterà, e di molto, il percorso legato allo sviluppo della concezione ecografica, avendo costatato come non tutti ancora sanno che l’ecografia è una tipologia di indagine che si avvale dell’utilizzo di ultrasuoni, per ottenere immagini diagnostiche degli organi sottoposti all’esame e ogni apparecchio utilizzato per eseguire un esame ecografico (Ecografo o Ecotomografo) è dotato di una sonda (trasduttore) che emette fasci di ultrasuoni che, attraversando i vari tessuti del corpo umano, generano fasci riflessi che ritornano al trasduttore (echi di ritorno).

Attraverso questa campagna nazionale, che vedrà in Matera il momento di maggiore sintesi, verranno illustrate le potenzialità dell’esame ecografico, le rispettive indicazioni, e soprattutto le integrazioni con le altre metodiche di imaging nel contesto della sicurezza delle cure.

Tra gli obiettivi che ci proponiamo- ha dichiarato il dr. Michele Nardella, Direttore dell’unità operativa di Radiologia diagnostica e Interventistica del presidio ospedaliero “Madonna delle Grazie ” di Matera – vi è quello di attivare un numero verde gratuito per i cittadini lucani, dove i nostri medici radiologi potrebbero rappresentare, a coloro che intenderanno approfondire l’argomento, che l’esame ecografico é un’indagine diagnostica assolutamente innocua e che può essere ripetuta tutte le volte che se ne dimostri l’utilità e la necessità.”

La giornata-evento dell’ecografia prevede anche il coinvolgimento degli studi privati convenzionati che saranno a disposizione per eseguire esami ecografici a chi ne farà richiesta tramite un numero verde dedicato, allo stesso modo saranno a disposizione presso i presisi sanitari pubblici un medico radiologo e un ecografo dalle ore 14 alle 18 per eseguire esami ecografici ai pazienti.

Per il Direttore Generale dell’ASM, dr. Joseph Polimeni: “La consapevolezza della cultura della salute e del ruolo strategico della comunicazione è ben diffusa nella nostra realtà scientifica e all’interno delle iniziative programmate sarà data priorità allo sviluppo dei percorsi di comunicazione e integrazione informativa facilitanti l’accesso del cittadino alla rete di offerta e di continuità delle cure. In tema di prevenzione la comunicazione é fondamentale per contribuire a rendere edotti i cittadini rispetto alle corrette pratiche cliniche finalizzate allo star bene.”

In conclusione l’ecografia é l’indagine ideale di primo livello, utile in molteplici indagini epidemiologiche e di medicina preventiva, innocua, non invasiva, ubiquitaria, e rappresenta un pilastro del SSN che può essere di grande ausilio nelle campagne di prevenzione perché consente diagnosi precoci talora ancora prima che la patologia produca sintomi.

Matera lì 01/10/2019