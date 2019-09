“Nonni sicuri: mai da soli”. È il titolo della campagna informativa promossa dalla Questura di Taranto e dal Comune di Martina Franca in occasione della ricorrenza della Festa dei nonni che si terrà il 2 ottobre prossimo.

Il progetto è stato presentato ieri mattina con una conferenza stampa alla quale è intervenuto anche il Questore di Taranto Giuseppe Bellassai con il Dirigente del Commissariato di Martina Franca e il Sindaco Francesco Ancona.

L’iniziativa prevede due incontri formativi che si svolgeranno in luoghi a forte vocazione aggregativa per gli anziani, durante i quali il personale della Polizia di Stato diffonderà un decalogo comportamentale su come difendersi dalle truffe e dai reati predatori più frequenti.

“La Polizia di Stato è da sempre impegnata nella tutela delle fasce più deboli, quali bambini ed anziani – ha sottolineato il Questore – non solo sotto il profilo repressivo, ma anche su quello più fortemente preventivo per i reati che hanno come vittima l’anziano cittadino. La collaborazione con il Comune di Martina Franca e con l’Assessorato ai Servizi alla Persona consente di fare rete e di dare una stretta ai reati a danno degli anziani”.

Grazie alla collaborazione con il Coordinamento Volontari, sarà realizzato un vademecum sui consigli contro le truffe agli anziani, che sarà diffuso sia in occasione degli incontri che presso farmacie, uffici postali e chiese, luoghi abitualmente frequentati dagli anziani.

